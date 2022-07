Est-ce que ‘Top : Gun Maverick’ aura une suite ? La décision appartient uniquement à Tom Cruise

L’acteur Miles Teller Il a récemment donné de quoi parler avec sa récente participation en tant que Coq dans la suite »Top Gun : Maverick », qui a suivi l’histoire racontée dans »Top Gun » de 1986, un film mettant en vedette Tom Croisière comme Maverick, Anthony Edwards comme Goose et Val Kimer en tant qu’Ice Man.Maintenant, »Maverick » nous présente une nouvelle équipe de pilotes qui pourraient fournir du matériel pour une suite.

Compte tenu de cela, Teller a expliqué que bien qu’il y ait déjà eu des discussions pour apporter un nouveau film » Top Gun », rien n’a encore été finalisé. « J’ai eu quelques conversations avec Tom Cruise à ce sujet. On verra » a dit l’acteur. En raison de son énorme succès au box-office de »Top Gun: Maverick », Paramount Pictures Il pense probablement à continuer l’histoire, bien que beaucoup aient considéré que l’histoire s’était bien terminée dans »Maverick ».

Cependant, il semble que la décision de continuer repose uniquement sur la décision de Cruise. « Ce serait formidable, mais tout dépend de TC », a déclaré Teller. « Tout dépend de Tom. L’acteur qui a joué Maverick dans les deux films, était en charge des décisions créatives de « Top Gun: Maverick », étant un film qui a donné un grand coup de pouce à sa carrière et une production qui se connecte directement avec lui, alors regarder un épisode de Top Gun sans Tom Cruise n’aurait pas beaucoup de sens.

Le problème ici est que transformer Maverick en une trilogie au lieu d’un simple phénomène ajoute au problème plus large de la culture de la franchise dans laquelle nous vivons actuellement. Avec tout film qui sort, la question suivante est généralement de savoir s’ils vont en faire un autre ou non, et c’est un cycle qui se répète encore et encore, que le film ait besoin ou non d’une suite.

De nombreux fans pensent que ce qui a rendu « Top Gun: Maverick » si spécial, c’est que son histoire était bien ancrée, servant maintenant d’aperçu des personnages plusieurs années plus tard, donc continuer avec une suite ne serait que pratique pour obtenir plus de revenus de la franchise , et sinon, l’équipe de production devrait travailler sur un script qui fonctionne de la même manière que « Top Gun : Maverick ».