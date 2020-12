Est-ce que « The Andy Griffith Show » a battu « The Monkees » aux Emmys?

En 1967, Le spectacle Andy Griffith et Les singes étaient en lice pour le Emmy Award for Outstanding Comedy Series. Une seule des deux séries télévisées est repartie avec l’or. Voici un aperçu de cette cérémonie des Emmys – et des inspirations acclamées derrière l’un des spectacles.

Le spectacle ‘The Andy Griffith Show’ était aux Emmys de 1967

Les Emmys de 1967 avaient une concurrence féroce. Les spectacles de la série comique Oustanding étaient Le spectacle Andy Griffith, Les singes, Enchanté, Deviens intelligent, et Héros de Hogan. Chacune de ces émissions deviendrait des incontournables de la télévision classique. Fait intéressant, toutes les séries en plus Le spectacle Andy Griffith avait une composante de camp importante.

Les singes a remporté le prix. En outre, le travail du réalisateur James Frawley sur Les singes lui a valu le Emmy 1967 pour réalisation exceptionnelle de réalisateur dans la comédie. En dehors de son travail à la télévision, Frawley est surtout connu pour avoir réalisé Le film Muppet, le premier film théâtral à présenter les créations de marionnettes bien-aimées de Jim Henson.

Comment Micky Dolenz a réagi aux Emmys gagnés par The Monkees en 1967

Les victoires aux Emmy de l’émission signifiaient beaucoup pour Micky Dolenz, membre des Prefab Four. Il a déclaré à Billboard: «J’étais tellement ravi d’obtenir un Emmy parce que j’étais un enfant de la télévision. J’étais tellement ravi d’avoir deux Emmys que tout le reste après c’est une sorte de cerise sur le gâteau.

Pourquoi les victoires des Monkees avaient du sens

On peut se demander quelle émission méritait le plus le prix. Cependant, l’éloge Les singes reçu est compréhensible étant donné qu’il s’est inspiré de certains des cinéastes les plus acclamés de tous les temps – les réalisateurs français François Truffaut et Jean-Luc Godard.

«J’ai écrit un pilote pour l’émission environ huit ans avant le phénomène des Beatles», a déclaré le créateur de Monkees Bob Rafelson au Hollywood Reporter. «Et quand ils se sont produits, cela a permis à la télévision de l’essayer. Je voulais que le spectacle soit radical pour le moment avec des montages ultra-rapides, des coupes et des ballons avec des dialogues sortant de la bouche des gens. De mon point de vue, on prenait ce que faisaient Truffaut et Godard et on l’appliquait à la télévision. Mais ça devait être fou comme mon inspiration originale, les Marx Brothers.

Micky Dolenz sur l’histoire du Prefab Four avec TV et inspirations acclamées

Alors que les Monkees sont les plus connus pour leur musique, Dolenz a en fait souligné leur origine télévisuelle. «Parce que n’oubliez pas», a déclaré Dolenz à Billboard. « Les singes a commencé et était avant tout une sitcom, une émission de télévision sur un groupe de rock ‘n’ roll. Ce n’était pas un groupe de rock ‘n’ roll pour commencer. C’était une émission de télévision.

De plus, il a comparé Les singes à Joie, une autre émission télévisée comique sur les chanteurs de fiction. Dolenz a également comparé les Monkees aux Marx Brothers, tout comme Rafelson. Les Marx Brothers étaient une troupe de comédie acclamée – il est donc logique qu’un spectacle inspiré par eux remporte un Emmy.