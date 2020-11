Est-ce que Teddy Altman se retrouvera avec Owen Hunt ou Tom Koracick? Kim Raver fait allusion à ce qui se passe lorsque son personnage choisit sa personne

Bouclez votre ceinture – Le L’anatomie de Grey La première de la saison 17 apportera enfin quelques réponses sur le triangle amoureux de Teddy Altman (Kim Raver) avec Owen Hunt (Kevin McKidd) et Tom Koracick (Greg Germann).

Depuis des mois, les fans se demandent si Teddy se retrouve avec Owen ou Tom. Mais après la finale de la saison 16, il est devenu difficile d’imaginer Teddy et Owen ensemble, notamment parce qu’elle avait trompé le père de son bébé quelques heures avant leur mariage. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Heureusement, Raver a partagé à quoi s’attendre de Teddy alors qu’elle choisissait entre Owen et Tom sur L’anatomie de Grey Saison 17.

Qu’est-il arrivé à Teddy Altman, Owen Hunt et Tom Koracick dans «Grey’s Anatomy»?

Kim Raver dans le rôle de Teddy Altman dans «Grey’s Anatomy» | Gilles Mingasson / ABC via Getty Images

CONNEXES: « Grey’s Anatomy »: Ellen Pompeo pourrait partir après la saison 17 – mais elle ne « prendra pas la décision à la légère »

Le triangle amoureux Teddy, Owen et Tom a explosé L’anatomie de Grey Saison 16. Après que Teddy et Owen aient eu bébé Allison ensemble, le dieu du cardio a commencé à avoir une liaison avec son ex. Puis, lorsque Teddy et Owen ont décidé de se marier, Tom a appelé son amant, lui demandant même de s’enfuir avec lui. Teddy a admis qu’elle était amoureuse des deux hommes. Mais finalement, elle voulait être avec Owen.

Néanmoins, Teddy et Tom ont accidentellement laissé un message vocal de leur connexion sur le téléphone d’Owen. Le chirurgien traumatologue était occupé à l’époque par la chirurgie. Mais quand il a eu la chance d’écouter le message vocal en entier, il s’est rendu compte que sa future femme le trompait. Plus tard, Owen était absent à son mariage, laissant Teddy seul dans sa robe de mariée.

Kim Raver taquine le triangle amoureux Teddy, Owen et Tom dans la saison 17 de Grey’s Anatomy

CONNEXES: Saison 17 de ‘Grey’s Anatomy’: Kim Raver révèle ce dont l’histoire de Teddy Altman a besoin pour aller de l’avant

Quand le L’anatomie de Grey La finale de la saison 16 diffusée en avril 2020, la showrunner Krista Vernoff a révélé qu’elle ne savait pas si Teddy finirait avec Owen ou Tom.

«Tous les trois se sentent comme des êtres humains entiers, riches et en conflit. Mon empathie et ma sympathie changent de semaine en semaine et de scène en scène », a déclaré Vernoff à TVLine à l’époque. «Je pense que c’est une très belle histoire et je ne sais pas où elle se termine.»

Puis dans une interview avec TVLine de septembre 2020, Vernoff a confirmé L’anatomie de Grey La saison 17 débutera par un saut dans le temps dû à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Pendant ce temps, des histoires persistantes – y compris le triangle amoureux de Teddy, Owen et Tom – seront «intégrées» à la première.

Maintenant, où cela laisse-t-il les personnages avancer? Lors d’une conversation avec KTLA le 12 novembre, Raver a partagé ce qui arrivera à Teddy alors qu’elle faisait son choix entre Tom et Owen le L’anatomie de Grey.

« Je pense que cela va être un énorme compte pour elle sur qui elle choisit et pourquoi elle s’auto-sabote », a déclaré Raver. «C’est en quelque sorte le cheminement de la raison pour laquelle elle fait tout ce comportement destructeur. Mais je pense que cela mène à un drame vraiment incroyable. Et c’est en quelque sorte le plaisir de L’anatomie de Grey, aussi. »

CONNEXES: Ellen Pompeo taquine la première de la saison 17 de Grey’s Anatomy: « Nous l’apportons »

L’acteur a également défendu son personnage, soulignant que Teddy a traversé beaucoup de traumatismes dans le passé.

«Ecoute, je vais défendre Teddy maintenant parce que je sais que beaucoup de gens sont très en colère contre elle. Je pense que Teddy a traversé beaucoup de traumatismes », a déclaré Raver. «Elle a perdu beaucoup de monde, elle était en Irak.»

Mais comme l’a souligné Raver lors d’une interview avec Entertainment Weekly, c’est ce que Teddy décide de faire pour aller de l’avant qui décidera vraiment de son personnage.

«Tout le monde est tellement en désordre, et je pense que c’est vraiment la belle chose de la série», a déclaré Raver. «Ils ont leurs moments brillants et ensuite ils ont leurs moments humains très laids. Et c’est comme, qu’est-ce que tu vas faire? Qui vas-tu être? Ou qui vas-tu devenir?

L’anatomie de Grey La saison 17 débute le jeudi 12 novembre.

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!