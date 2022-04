Est-ce que Stranger Things aura des retombées après sa fin ? C’est ce que disent les créateurs

Avec »choses étranges » Se rapprochant de sa fin, les co-créateurs de la série Ross et Matt Duffer Ils ont récemment parlé des plans futurs de la saga, répondant à la question de savoir s’il y aurait d’autres retombées dans le même univers que la série d’horreur de science-fiction Netflix.

« Nous avons quelques idées », a déclaré Matt Duffer. « Pour ce qui est de savoir si nous devions faire une sorte de spin-off ou une suite à » Stranger Things « , pour nous, la barre était toujours de ressentir l’attraction de » Je veux vraiment faire ça « . Je suis très , très excité à ce sujet. » C’est pourquoi nous faisons attention à ce que c’est et si nous allons de l’avant ou non. »

Ross Duffer a ajouté qu’ils n’envisageraient de produire que des spin-offs de « Stranger Things » suffisamment différents de l’émission originale. « La clé pour nous est que cela devrait ressembler à quelque chose de différent, pas que nous copions simplement ce que nous avons déjà fait, car à quoi cela servirait-il? » il expliqua.

Bien qu’une nouvelle production en dehors de »Stranger Things » soit encore à confirmer, les frères Duffer assurent qu’ils ont de belles idées qui peuvent être excitantes pour les fans et que si un quelconque spin-off de Stranger Things venait à se concrétiser, ils transmettraient le fonctions de showrunner à quelqu’un d’autre, même s’ils seraient toujours « très impliqués » pendant le développement

Alors que les retombées de « Stranger Things » sont une réalité ou non, la série continue de ravir les fans avec sa quatrième saison qui domine les gros titres. La bande-annonce complète de la saison 4 de la série offrait un petit aperçu de ce que nous verrons dans cette saison qui sera divisée en deux parties, dont la famille Byers relocalisée en Californie et Hopper retenu captif quelque part en Russie.

La bande-annonce nous a également donné un aperçu de l’arrivée d’un nouveau méchant terrifiant, identifié plus tard par les Duffers comme Vecna, qui sera le plus grand méchant de Stranger Things à ce jour. Cette nouvelle présence terrifiante utilisera des effets plus pratiques que numériques, ce qui la rendra beaucoup plus réelle que les autres créatures vues dans la série.

« Vecna, tout au long de la saison, est pratique à 90% », a déclaré Ross Duffer. « Nous voulions une présence sur le plateau à laquelle nos acteurs puissent réagir, alors que dans la saison 3, ils réagissaient à un ballon de plage. » Il a en outre expliqué qu’en plus de fournir à l’équipe un monstre qu’ils pouvaient réellement filmer sur le plateau, cette approche rendait également Vecna ​​ »plus réelle et tangible » et beaucoup plus effrayante en conséquence.

» Stranger Things » est disponible dans son intégralité pour regarder ses épisodes sur Netflix, avec la première de la saison 4, volume 1, le 27 mai.