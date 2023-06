Est-ce que Rose du Titanic est basé sur une HISTOIRE VRAIE ? : C’est connu

in

Cinéma

On vous dit si le personnage de Rose du film de James Cameron est inspiré de quelqu’un dans la vraie vie.



© @RottenTomatoesTrailers.Avec le terrible accident du sous-marin, des milliers de doutes ont surgi sur le film Titanic de 1997, de James Cameron.

Avec le thème du sous-marin qui a coulé près du lieu du naufrage titanesquele film de James Cameron est redevenu une tendance, c’est pourquoi beaucoup Les internautes se demandent si le personnage de Rose qui apparaît sur la bande est basé sur une HISTOIRE VRAIEDoute que nous allons résoudre ci-dessous.

Le personnage de Rose dans Titanic est-il basé sur une HISTOIRE VRAIE ?

pas vraiment, le personnage de Rose (Kate Winslet/Gloria Stuart) de Titanic n’est pas basé sur une VRAIE HISTOIRE puisque le cinéaste lui-même révélait à l’époque que pour créer ce personnage il s’était inspiré de l’artiste Beatrice Wood.

Comme une curiosité Bien que Béatrice dans la vraie vie et Rose dans la fiction aient le même âge au moment du naufrage du Titanicc’est un fait que l’artiste n’était pas sur le paquebot lorsqu’il a navigué de Southampton en Angleterre, à destination de New York aux États-Unis, un voyage qui n’a jamais été achevé en raison de la tragédie bien connue.

Pourquoi James Cameron s’est-il inspiré de Beatrice Wood pour le rôle de Rose ?

James Cameron s’est inspiré de Beatrice Wood pour écrire le rôle de Rose puisqu’à l’époque dans lequel le réalisateur travaillait sur le scénario du film, il est tombé sur la biographie de l’artiste Beatrice Wood intitulé I Shock Myself; et c’est à partir de là que Cameron s’est inspiré pour créer le personnage de Kate Winslet avec ce personnage courageux et déterminé que nous connaissions tous sur la bande.

Curieusement, Wood n’a jamais vu le film et même lorsque Cameron et l’actrice Gloria Stuart ont apporté une copie chez elle, elle a refusé de la voir parce que, selon ses mots, il était « trop ​​tard dans ma vie pour être triste ». Et quelques mois plus tard, il a perdu la vie, à l’âge de 105 ans.

