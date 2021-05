Est-ce que Rita Ora, Taika Waititi et Tessa Thompson sont un throuple? Photos et vidéo

Trois est une foule pour la plupart des couples – mais pas pour Tessa Thompson, Rita Ora et Taika Waititi.

Le trio a été aperçu en train de s’engager dans un PDA sérieux, ajoutant un rebondissement inattendu à la nouvelle romance présumée d’Ora et Waititi.

La pop star britannique et le scénariste-réalisateur oscarisé ont été vus ensemble pour la première fois en public en avril de cette année, mais semblent avoir trouvé de la place pour une troisième personne dans leur relation (même si ce n’est que pour un instant).

Des photos et une vidéo de Waititi, Ora et Thompson se blottissant et s’embrassant sur un balcon à Sydney, en Australie, ont fait le tour des médias sociaux, et beaucoup de gens semblent avoir les mêmes questions: que se passe-t-il exactement ici? Sont-ils trois dans un groupe? Et si oui, que signifie être dans un groupe?

Qu’est-ce qu’un throuple?

Un throuple est un style de relation triade composé de trois personnes impliquées dans une relation à trois.

Ces trios romantiques légitimes, dans lesquels les trois parties consentent à être dans la relation, sont différents des relations ouvertes en ce que les trois membres de la relation sont généralement engagés exclusivement l’un envers l’autre plutôt qu’un ou certains partenaires s’engageant simultanément dans des relations séparées avec d’autres. .

Throuples est également un autre terme simple pour les personnes ayant un trio; il s’agit plutôt de relations à long terme avec toutes les caractéristiques de tout autre couple monogame.

Est-ce que Rita Ora, Taika Waititi et Tessa Thompson sont un throuple?

Cela dit, quelques clichés de paparazzi ne suffisent pas à confirmer la nature de la relation entre Ora, Waititi et Thompson.

Les photos en question pourraient simplement être Waititi, Ora et Thompson partageant un moment amusant entre amis.

Nous pouvons aussi bien confirmer qu’Ora et Waititi se fréquentent en raison de l’apparence mentionnée précédemment qu’ils ont faite ensemble et du fait que certaines des photos les incluent partageant leurs propres baisers privés.

L’implication de Thompson, cependant, est la raison pour laquelle les sourcils sont maintenant levés.

L’actrice de «Creed» vit en bas pendant le tournage de «Thor: Love and Thunder», dans lequel elle reprend son rôle de Valkyrie de «Thor: Ragnarok» en 2017.

Waititi réalise le prochain film, alors c’est peut-être ainsi qu’il accueille tous les membres de sa distribution pour le tournage? Amenez Chris Hemsworth dans le giron – plus il y en a, plus on est de fous!

«Thor: Love and Thunder» sera le premier film de Waititi depuis son scénario oscarisé en 2019 «JoJo Rabbit».

Le réalisateur né en Nouvelle-Zélande s’est discrètement séparé de sa femme en 2018. Ensemble, ils partagent deux filles.

Est-ce que Tessa Thompson sort avec quelqu’un d’autre?

Juste un jour après avoir été aperçu en train d’embrasser Waititi et Ora après une nuit de fête, Thompson est sorti avec un nouvel intérêt amoureux.

L’actrice de 37 ans a été capturée en train d’embrasser le mannequin australien Zac Stenmark lors d’une promenade romantique dans un quartier de Sydney.

On ne sait pas quand les photos ont été prises, mais Thompson semble porter la même tenue dans ces deux photos et les images avec Ora et Waititi, donnant l’impression qu’elles ont pu être prises le même jour.

Thompson était auparavant lié à la chanteuse Janelle Monae et à l’acteur Dev Hynes.

En 2018, elle a déclaré qu’elle était attirée par les hommes et les femmes, mais a refusé d’étiqueter sa sexualité.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.