Est-ce que Pretty Little Liars : Original Sin aura une saison 2 sur HBO Max ?

HBO MAX

La série mettant en vedette Bailee Madison et Maia Reficco a diffusé ses 10 épisodes sur la plateforme de streaming. Continuera-t-il la malédiction de Ravenswood et Pretty Little Liars : The Perfectionists ?

© HBOMaxBailee Madison, Maia Reficco, Chandler Kinney, Zaria et Malia Pyles jouent dans PLL: Original Sin.

Une nouvelle série de hbo max C’est terminé. Après 10 épisodes, c’est fini Pretty Little Liars : Péché originella redémarrer adolescent qui est devenu une tendance sur la plateforme de streaming. Après que cette nouvelle génération de jolies petites menteuses ait volé les yeux des utilisateurs du service, beaucoup d’entre eux se demandent s’ils reviendront avec un Deuxième Saison. Apprenez ici tout ce qui est connu jusqu’à présent!

La fiction a commencé à être diffusée à partir du 28 juillet sur HBO Max. Depuis, le casting mené par Bailee Madison, Maia Reficco, Chandler Kinney, Zaria et Malia Pyles est devenu le centre d’attention du jeune public. C’est qu’il s’agit d’un reboot de la série inspirée des romans de Sarah Shepardqui présentait des performances de Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, Shay Mitchell et Sasha Pieterse.

Cependant, il s’agissait d’une production très différente de l’original : bien qu’elle respecte son essence, en vérité, elle se déroule dans le même univers que Riverdale grâce à son créateur. L’histoire se passe dans la ville de Milwoodà des kilomètres de bois de rose, 20 ans seulement après une série d’événements tragiques qui ont déchiré la ville. « Maintenant, de nos jours, un groupe disparate d’adolescentes se retrouvent tourmentées par un agresseur inconnu et forcées de payer pour le péché secret commis par leurs parents il y a deux décennies… ainsi que le leur.», indique son synopsis officiel.

La vérité est que, bien que l’histoire originale mettant en vedette Lucy Hale ait été un succès, en général, le reste des productions de cette franchise est généralement un véritable échec. Cela a été démontré par ses deux spin-offs : Ravenswoodlancé en 2013, et Pretty Little Liars : les perfectionnistes, sorti en 2017. Les deux projets ont été annulés après une première saison. Est-ce sa chance de justifier l’univers de PLL?

+ Est-ce que Pretty Little Liars : Original Sin aura une saison 2 ?

La réponse pour le moment est incertaine. Il y a à peine une semaine, HBO Max a commencé à promouvoir les trois derniers épisodes de Pretty Little Liars : Péché originel, qui a eu son lancement hier. Pour cela, il s’est référé à « Le final de la série ». Rapidement, les internautes ont conclu qu’il s’agissait alors d’une seule saison. Cependant, le message a été corrigé plus tard et ils ont précisé que c’était juste le « fin de la saison ». Cela pourrait laisser des preuves de la possibilité d’un nouvel opus sur la plateforme de streaming.

