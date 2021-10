Est-ce que Madre Linda est un endroit réel ? Voici où la saison 3 de You a été tournée

Votre saison 3 se déroule dans une ville fictive appelée Madre Linda, mais certains des lieux de tournage sont de vrais lieux que vous pouvez visiter.

Tu la saison 3 est enfin arrivée sur nos écrans, nous donnant nos retrouvailles tant attendues avec Joe Goldberg et Love Quinn, ainsi que nous présentant 12 nouveaux personnages et un tout nouveau lieu.

Tu la saison 3 voit Joe et Love quitter Los Angeles pour une « banlieue sans âme » du nord de la Californie appelée Madre Linda. Les nouveaux parents emménagent dans un quartier aisé rempli de PDG et d’influenceurs, et se rendent vite compte qu’ils pourraient être un peu à l’écart. de leur profondeur.

Le cadre époustouflant a maintenant amené les fans à se demander : est-ce que Madre Linda est un vrai endroit ? Pouvez-vous vraiment y aller ?

Eh bien, la réponse à ces deux questions est non, mais aussi oui. Ce n’est pas un vrai lieu ou une vraie ville en Californie, mais le décor lui-même est un vrai endroit que vous pouvez visiter. Voici tout ce que vous devez savoir.

Où était Tu la saison 3 est-elle filmée ? Est-ce que Madre Linda est un endroit réel ?

Vous saison 3 : Madre Linda est-elle un vrai lieu ? Voici où il a été filmé. Image : Netflix

Est-ce que Madre Linda est un endroit réel ?

Tout comme Wisteria Lane, Stars Hollow, Rosewood et la majorité de toutes ces villes de télévision fictives, Madre Linda est un endroit inventé et n’est pas une vraie banlieue en Californie. Madre Linda n’existe pas dans la vraie vie.

Il semble que les scénaristes aient combiné les noms de deux vrais endroits en Californie pour donner vie à Madre Linda. La première est Yorba Linda du comté d’Orange, qui serait la ville la plus riche des États-Unis. Et la seconde est Sierra Madre, qui est souvent désignée comme l’un des endroits les meilleurs et les plus sûrs où vivre en Californie.

Cela ressemble à l’endroit idéal pour que deux meurtriers secrets élèvent leur adorable nouveau-né, n’est-ce pas ?

Dans le troisième Tu roman de Caroline Kepnes, Tu m’aimes, Joe Goldberg déménage en fait à Bainbridge Island à Washington qui est un vrai lieu. Étant donné que l’intrigue de la troisième saison de la télévision est presque complètement différente du livre, un cadre différent était nécessaire pour poursuivre le récit de la série.

Vos lieux de tournage de la saison 3 : Love’s Bakery est situé sur le backlot de Warner Bros. Image : Netflix

Où était Tu la saison 3 est-elle filmée ?

Tu la saison 3 a été tournée à Los Angeles. Alors que certaines parties ont été tournées sur place, la majorité de la saison a été tournée sur le backlot de Warner Brothers, qui est également l’endroit où des émissions comme Filles Gilmore et Jolies petites menteuses ont été filmés.

Au cas où vous vous poseriez la question, la boulangerie Love’s ‘A Fresh Tart’ est située sur French St. sur le Warner Bros. Lot.

Ainsi, bien que ce ne soit pas un endroit réel, la bonne nouvelle est que vous pouvez en fait visiter le backlot lors d’une tournée officielle et vous immerger dans le monde des escapades de Joe et Love à Madre Linda.

LIRE LA SUITE: You saison 4 : date de sortie, casting, intrigue, spoilers et bandes-annonces

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂