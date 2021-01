Est-ce que l’OVNI dans le Godzilla Vs. Kong Trailer Configurer le prochain grand méchant de MonsterVerse?

Commercialisé comme le prochain film Monsterverse de Legendary, la bande-annonce Godzilla vs Kong a été accueillie avec enthousiasme par les fans après sa sortie longtemps retardée et très attendue. Chaque détail minutieux des scènes montrées dans la bande-annonce a été disséqué et discuté à l’infini en ligne. Une scène particulière a convaincu les fans de l’histoire du film de Godzilla que le principal méchant du prochain film de MonsterVerse a été révélé.

Dans la scène en question, Kong entre dans une grotte où il découvre l’histoire de la guerre de ses ancêtres avec Godzilla. Dans cette scène, un petit vaisseau spatial avec des lumières bleues peut être vu suivant Kong, ou plutôt guidant Kong. Le vaisseau spatial est clairement de nature extraterrestre et semble être capable de contrôler les mouvements du puissant singe d’une manière ou d’une autre.

Cette idée d’une espèce extraterrestre capable de contrôler les kaijus trouve un écho dans l’histoire des Xiliens. Les Xiliens étaient une race extraterrestre apparue pour la première fois en 1965 Godzilla film, Invasion d’Astro-Monster. Les Xiliens ont commencé à plaider pour l’aide de la Terre pour arrêter le déchaînement du roi Ghidorah sur leur planète. Godzilla et Rodan ont été envoyés sur la planète des Xiliens pour arrêter Ghidorah.

Cependant, il a été révélé plus tard que les Xiliens avaient menti pour accéder à Godzilla et à Rodan. Les Xiliens étaient à court d’eau sur leur propre planète et devaient voler l’approvisionnement de la Terre. À cette fin, ils ont soumis Godzilla, Rodan et Ghidorah au contrôle de l’esprit et ont menacé de libérer les monstres sur Terre si l’humanité tentait de s’opposer à leur conquête de la planète.

Les Xiliens ont déjà trouvé une brève mention dans le MonsterVerse de Legendary. Le roi Ghidorah a été nommé Monster Zero par Monarch, qui est aussi le nom que les Xiliens ont donné à la bête, car c’était le premier kaiju qu’ils ont subjugué. Ainsi, il est très probable que Godzilla contre Kong introduira les Xiliens plus profondément dans la franchise, peut-être dans le rôle d’aides à l’humanité, et le prochain film de la série les révélera comme les principaux méchants, un peu comme dans le film original.

Pour l’instant, d’après la bande-annonce, le rôle des Xiliens semble se limiter à aider Kong à réaliser l’histoire de ses ancêtres avec Godzilla. Cette leçon d’histoire est importante car il est très probable que la grotte que Kong visite soit l’endroit où il trouvera l’ancienne hache de combat que ses ancêtres utilisaient contre Godzilla, et prendra cette arme pour manier contre le lézard géant dans leur bataille décisive.

Alors que les Xiliens pourraient retenir toute méchanceté majeure dans Godzilla contre Kong, le singe géant et le lézard auront les mains pleines l’un de l’autre, et avec l’arrivée de Mechagodzilla, qui a également été brièvement tease dans la bande-annonce.

Réalisé par Adam Wingard et écrit par Eric Pearson et Max Borenstein, Godzilla contre Kong stars Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall et Brian Tyree Henry. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 31 mars. Cette nouvelle vient de Godzilla Movies.

Sujets: Godzilla Vs King Kong, Godzilla, King Kong, Monsterverse