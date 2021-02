Est-ce que l’ami imaginaire est de la créativité ou de la spiritualité?

Avoir un ami imaginaire est très courant dans l’enfance. De nombreux enfants établissent un lien véritable et intense avec un être qui n’existe tout simplement pas. Cette connexion avec l’ami imaginaire s’établit à travers des conversations et même des interactions.

Si vous avez déjà vu un enfant se parler à lui-même, ne vous inquiétez pas, il est probablement en train d’échanger une idée avec son ami imaginaire …

Les amis imaginaires ont tendance à avoir des personnages aussi variés que possible. Certaines personnes établissent une relation amicale avec des personnes très similaires à vous et d’autres recherchent déjà quelqu’un dans cet ami imaginaire qui est complètement opposé. L’ami imaginaire peut également être personnifié à l’image d’un animal ou d’une autre figure présente dans l’esprit et l’imagination de chacun.

De l’avis de certains chercheurs, des amis imaginaires sont créés pour subvenir aux besoins et aux absences. De nombreux enfants donnent vie à un ami imaginaire après avoir vécu une situation traumatisante ou face à une situation nouvelle et transformatrice.

On pense également que l’ami imaginaire n’est pas seulement lié à la créativité de chacun, mais qu’il est également le résultat d’une connexion spirituelle. Beaucoup pensent que les traits de personnalité, les attitudes et les comportements d’amis imaginaires sont directement liés à un esprit qui s’abrite en eux.

Dans les études liées à la spiritualité d’amis imaginaires, l’existence d’un lien entre le personnage et un membre de la famille, un ami ou une personne proche qui n’est plus avec nous est analysée. Beaucoup pensent que c’est à travers l’ami imaginaire que certains esprits se manifestent pour transmettre des messages ou simplement veiller et protéger un être cher.

Pour certaines personnes, l’ami imaginaire n’est lié qu’à la créativité de chacun, principalement à la créativité des enfants, et il n’y a aucun lien avec une entité ou une énergie extérieure si ce n’est l’imagination elle-même.

Il est nécessaire de traiter le sujet avec attention. Il est nécessaire que la présence d’un ami imaginaire soit analysée au cas par cas. Il est également essentiel que chacun soit conscient de la non-existence de ce personnage et sache faire face aux facteurs externes, en respectant ce lien.

Analyser si l’ami imaginaire interfère positivement ou négativement dans la personnalité et dans la vie quotidienne de la personne qui se rapporte à lui est essentiel. L’ami imaginaire peut exister, mais en ce qui concerne cette absence dans le monde réel et sa présence uniquement dans le monde imaginaire et pour certains aussi dans le monde spirituel.