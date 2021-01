Est-ce que Kourtney Kardashian et Travis Barker sortent ensemble? Détails sur leur romance rumeur

Ils disent que les opposés s’attirent, et dans le cas de Kourtney Kardashian et Travis Barker, c’est peut-être le cas!

Barker et Kardashian seraient amis depuis des années, mais le fondateur de Poosh et le célèbre batteur de Blink-182 ont suscité des rumeurs d’amour depuis que les fans ont récemment pris connaissance de leur échange coquin sur les réseaux sociaux.

Maintenant, les fans sont convaincus que Kourtney et Travis sont le nouveau couple « it » d’Hollywood, surtout après que les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que la fille de 15 ans de Barker, Alabama, avait reçu le même sac Prada rare que Kourtney a donné à sa sœur , Khloe, pour Noël cette année.

Est-ce que Kourtney Kardashian et Travis Barker sortent ensemble?

Lisez la suite pour tous les détails sur la romance supposée du couple, y compris pourquoi leurs amis sont «désespérés» pour eux de se réunir et de le rendre officiel.

Une source a révélé que la chimie entre Kourtney et Travis est palpable.

« Kourtney et Travis sont très proches et ils ont une chimie irréelle », a déclaré un ami de la paire. « Ils parlent presque tous les jours et tout le monde autour d’eux a désespérément besoin de se réunir. »

La source a également révélé que malgré leurs apparences extérieures, Barker et Kardashian ont une tonne en commun.

« Travis et Kourtney ont tellement en commun », a ajouté l’initié. « Ce sont des parents dévoués, et elle compte sur lui pour des conseils sur tout, des projets de travail aux querelles familiales. »

« Ils entretiennent tous les deux des relations intermittentes avec d’anciens partenaires depuis des années. Mais cela signifie aussi qu’ils ont beaucoup de bagages – ils ont cinq enfants entre eux! » la source a cédé.

Elle aurait offert à sa fille adolescente, Alabama, le même sac à main Prada rare qu’elle avait offert à Khloe pendant les vacances.

« C’était un cadeau très intéressant pour la fille de 15 ans de Travis – c’est le même sac que Kourt a acheté à Khloe pour Noël », a déclaré la source.

Les fans ont également remarqué un échange Instagram séduisant entre les deux.

Après que Kourtney ait publié des captures d’écran du film préféré de Barker, Vrai romance, sur sa page Instagram le 5 janvier, Barker a commenté: «Vous êtes tellement cool», qui est une citation du film.

Le commentaire était tout ce dont les fans avaient besoin pour alimenter les rumeurs d’amour entre eux.

Le commentaire de Barker a recueilli un peu moins de 1700 likes au moment de cette publication, et les fans du monde entier étaient désespérés que les deux se rencontrent.

Les utilisateurs de médias sociaux se déchaînent sur la possibilité que Kourtney et Travis soient un élément.

«Sortez avec elle s’il vous plaît», a commenté un utilisateur d’Instagram sur le post susmentionné, tandis qu’un autre a écrit: «Je pense que ce serait tellement cool si vous sortiez ensemble :).»

Les utilisateurs de Twitter avaient une journée de terrain absolue sur la spéculation.

«Kourtney Kardashian et Travis Barker?!» un utilisateur de Twitter a écrit, en ajoutant l’emoji «hallucinant» à la fin de leur tweet.

Un autre utilisateur de médias sociaux a fait écho à ce sentiment en écrivant: «Je viens de découvrir que Travis Barker et Kourtney Kardashian ont des rumeurs d’amour et honnêtement, j’en ai besoin.»

Scott Disick serait jaloux de la relation naissante entre Travis Barker et Kourtney Kardashian.

Alors que Kardashian, 41 ans, a récemment fréquenté une série d’hommes plus jeunes, Barker est plus proche de son âge à 45 ans. Cependant, la source a allégué que Kardashian garde normalement ses relations décontractées parce qu’elle a peur de se briser à nouveau le cœur.

« Il y a une raison pour laquelle Kourtney sort normalement avec des gars plus jeunes sans enfants qui gardent les choses décontractées – elle a peur de se briser le cœur à nouveau comme avec Scott », a expliqué la source.

« De plus, il y a aussi le drame de Scott dans les parages – il est très jaloux de Travis et demande toujours ce qui se passe. »

Ce n’est pas la première fois que Barker et Kardashian font l’objet de rumeurs d’amour.

En 2019, des rumeurs sur Travis et Kourtney ont commencé à faire le tour, mais il les a abattues assez rapidement.

«Kourtney est comme un cher ami. C’est tout », avait-il dit à l’époque. «Je veux dire, je l’aime à en mourir. J’adore sa famille à mort. Mais oui, juste des amis. «

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.