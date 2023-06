Est-ce que Kenia Os rejoint les corridos allongé ? C’est sa nouvelle chanson + LETTRE

Musique

© Kenya Os InstagramPlus va faire mal est la nouvelle chanson de la chanteuse Kenia Os

Kenya Os ne reste pas à la traîne des tendances et, loin de la «Mauvaises décisions », l’interprète fait les bons choixBien Il vient de sortir une chanson qui pourrait être considérée comme l’un des corridos couchésdonc, nous vous disons de quoi il s’agit ça va te faire plus mal et quel est votre lettre.

La chanson kenyane a les éléments des corridos couchés, de la guitare, de la trompette et du rythme, mais le plus important est qu’elle a l’essence des corridos : raconter des histoires, parce que Kenia raconte la fin d’une relation après l’infidélité constante de son ex-partenaire.

Je t’ai pardonné après ce que tu as fait

Mais tu n’as même pas appris

tu as encore merdé

On dit qu’un arbre qui naît tordu, peu importe nos efforts, ne se redresse plus.

Quelle coïncidence que maintenant que tu n’es plus là

Je n’ai plus d’anxiété et le mezcal a meilleur goût

Le net c’est que j’avais beaucoup d’endurance

J’espère que tu tiens que je ne reviens pas

Va d’où tu viens, je m’en fiche mère si tu es triste

Cela arrive pour jouer avec qui t’aimait le plus

Je ne sais pas, mais la culpabilité va te tuer

Va-t’en si tu en as envie, avec ceux avec qui tu es monté au lit

Je suis beaucoup de femme, je ne m’abaisse pas à ton niveau

Et préparez-vous que ça va faire plus mal, que ça va faire plus mal

Ça va faire beaucoup plus mal, ça va faire de plus en plus mal

Et, bébé, si ça fait si mal

Cherchez-moi dans les autres, même si je doute que vous me trouverez

tout n’allait pas si mal

j’ai dû passer

réaliser que

Peu importe à quel point tu es bien habillé

De Prada ou Valentino

Il n’y a pas de luxe qui enlève le pourri

et c’est pourquoi je vous dis

Va d’où tu viens, je m’en fiche mère si tu es triste

Cela arrive pour jouer avec qui t’aimait le plus

Je ne sais pas, mais la culpabilité va te tuer

Va-t’en si tu en as envie, avec ceux avec qui tu es monté au lit

Je suis beaucoup de femme, je ne m’abaisse pas à ton niveau

Et préparez-vous que ça va faire plus mal, que ça va faire plus mal

Ça va faire beaucoup plus mal, ça va faire de plus en plus mal