Est-ce que Kanye West va bien ? Pourquoi son comportement à la soirée d’écoute ‘Donda’ pose-t-il des questions

Alors que Kanye West se prépare pour la sortie de son 10e album studio, « Donda », le rappeur de Chicago s’est beaucoup retrouvé sous les projecteurs le mois dernier avec des looks éblouissants.

Plus tôt ce mois-ci, il a été vu au défilé de couture Balenciaga avec un masque Harley Davidson personnalisé conçu avec un lion qui couvrait toute sa tête en plus de quelques trous pour qu’il puisse respirer.

Un mois auparavant, il avait été vu portant un masque similaire, celui-là sur le thème de Jésus, par un temps de 80 degrés.

Ils semblent tous correspondre à ses tenues, donc c’est OK pour le moment, mais les étranges couvre-visages font que les fans se demandent : que se passe-t-il avec lui alors qu’il fait son nouvel album ?

Est-ce que Kanye West va bien ?

Kanye est tombé en panne lorsqu’une chanson intitulée « Love Unconditionally », qui semble être écrite sur la perte de sa famille – à la fois sa propre famille et sa femme et ses enfants – a été diffusée lors de l’événement en direct.

Considérant qu’il ne l’a pas encore sorti et son palmarès dans le passé avec ses tendances perfectionnistes, il espère probablement que c’est son opus magnum et une assez bonne ode à sa mère – un parfait adieu.

Souvent critiqué pour son narcissisme et son attitude égoïste, il peut être surprenant pour certains de voir autant de profondeur émotionnelle venir de l’icône musicale dirigée vers les autres.

Bien que nous ne puissions pas parler du véritable état de sa santé mentale, étant donné qu’il reconnaît qu’il a été diagnostiqué avec un trouble bipolaire et des schémas que nous avons observés dans le passé, certains spéculent qu’il pourrait être au milieu d’un problème de santé mentale. crise.

Fin juillet, Kanye a nettoyé son Instagram et tease son prochain album, intitulé « Donda » en l’honneur de sa défunte mère.

Une fois de plus, il apparaît dans un couvre-visage et a publié d’autres photos qui comprenaient des colliers avec le nom de ses enfants, entre autres.

« Donda » devait sortir le 23 et les fans de Kanye West se sont réjouis partout.

Son dernier album, « Jesus Is King », est sorti en 2019 et a reçu de nombreuses critiques mitigées – y compris de ma part – nous espérons donc que le lauréat de 22 Grammy pourra revenir et montrer une fois de plus son génie créatif. . Seulement, l’album n’est pas sorti.

Les fans attendent toujours « Donda ».

Kanye classique. Dire qu’un album va sortir et ne pas le lâcher le jour où il l’a annoncé. Qui pourrait vraiment être surpris ?

Au lieu de laisser tomber l’ensemble du projet terminé, il a plutôt organisé une soirée d’écoute à Atlanta au stade Mercedes-Benz et l’a hébergé sur Apple Music – battant les records d’Apple Music.

Une soirée d’écoute à laquelle il avait 2 heures de retard, soit dit en passant. Ne vous inquiétez pas cependant, les fans qui sont arrivés tôt pourraient aller au snack-bar et payer 50 € pour des filets de poulet et des brownies pour 45 €.

Mais aussi, l’album était totalement incomplet — étonnamment incomplet. Pour une sortie d’album repoussée au 6 août, cela ressemble toujours à un objectif insurmontable.

Des vers manquent, certains ont été appelés, les gens plaisantaient même en disant que Kim avait pris la batterie lors de leur divorce.

La production sonne bien et il y a beaucoup de potentiel, mais il reste encore beaucoup à terminer.

Kanye a emménagé dans le stade Mercedes-Benz pour terminer « Donda ».

Selon les rapports de TMZ, il a été tellement inspiré par la foule de « Donda » – qui l’a simplement regardé se tenir au milieu du stade et jouer sur sa propre musique – qu’il n’est jamais parti.

Kanye et son équipe ont aménagé un salon, un studio personnel et ont même engagé un chef pour cuisiner tous ses repas.

Un représentant du stade a déclaré aux médias : « Nous avons pu répondre à ses besoins pendant qu’il est avec nous. »

Maintenant, nous avons Kanye en mode album complet avec tout ce comportement bizarre et nous devons nous demander : est-ce qu’il va bien ? Ou est-ce normal Kanye ?

Donnons-nous un pass à Kanye là où nous ne donnerions pas à d’autres artistes ? Est-il un génie fou, ou simplement fou ?

Kanye a lutté dans le passé avec sa santé mentale, prenant des médicaments pour le trouble bipolaire et nécessitant parfois une hospitalisation après avoir eu ses épisodes.

Il a également déclaré lui-même dans une interview avec David Letterman en 2019, qu’il était une « personne folle » et qu’il faisait donc de la « musique folle ».

Mais est-ce que ça va? Devrions-nous être plus préoccupés par lui que nous ne le sommes ?

Son 10e album studio d’une longue carrière prolifique, intitulé d’après sa mère tragiquement décédée et qu’il aimait tant, doit être très lourd sur les épaules de quelqu’un que tout le monde regarde déjà.

En plus de cela, un récent divorce avec Kim Kardashian et ses 4 enfants, il doit se sentir beaucoup. Abandonné par son père, laissé par sa mère, « Donda » doit être un projet éprouvant et très émotionnel à travailler.

Le plus que nous puissions espérer, c’est qu’il prend soin de lui dans ce stade Mercedes-Benz et qu’il sort l’album le 6 août afin que nous puissions enfin jeter un coup d’œil dans l’esprit du génie fou.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.