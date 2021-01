Est-ce que JoJo Siwa est gay? Pourquoi les fans pensent qu’elle est sortie sur TikTok

La sensation Internet adolescente JoJo Siwa est connue pour sa personnalité pétillante et amusante, et depuis qu’elle est devenue célèbre sur Danse les mamans en 2015, elle est devenue l’une des jeunes femmes les plus influentes du pays.

Ce n’est un secret pour personne que la jeune femme de 17 ans – de son vrai nom Joelle Joanie Siwa – a amassé un grand nombre de médias sociaux depuis sa montée en flèche vers une célébrité de la liste A.

En fait, elle compte 10 millions d’abonnés sur Instagram, plus de 12 millions d’abonnés sur sa chaîne YouTube et plus de 31 millions d’abonnés et 1,1 milliard de likes sur TikTok.

Le 20 janvier, Siwa est allée à TikTok pour publier une vidéo d’elle-même en synchronisation labiale avec « Born This Way » de Lady Gaga, et sa vidéo a des fans et des utilisateurs de médias sociaux qui se posent tous la même question:

Est-ce que JoJo Siwa est gay?

Voici pourquoi les fans pensent que la star de YouTube est sortie dans une série de vidéos TikTok.

La vidéo TikTok de JoJo Siwa de son chant sur «Born This Way» de Lady Gaga compte plus de 3 millions de likes.

Dans le clip, Siwa énonce les paroles suivantes de la chanson de Gaga:

«Peu importe gay, hétéro ou bi

Vie lesbienne, transgenre

Je suis sur la bonne voie, bébé

Je suis né pour survivre

Peu importe le noir, le blanc ou le beige

Chola ou orient fait

Je suis sur la bonne voie, bébé

Je suis né pour être courageux!

Les fans ont immédiatement commencé à se demander quelle était l’intention de la vidéo, et certains fans pensent que c’était la manière de Siwa de se faire connaître.

«Je suis tellement heureux pour vous», a commenté le gourou du maquillage et collègue star des médias sociaux James Charles, tandis qu’un fan a écrit: «J’espère que c’est ce que nous pensons que c’est. TELLEMENT FIER DE VOUS.

De plus en plus d’utilisateurs de TikTok ont ​​fait écho à ces sentiments, avec de nombreux commentaires comme suit: «Bienvenue à la famille JoJo» et une pléthore de ses fans lui disant «Je t’aime!»

Siwa est également apparue dans une vidéo mettant en vedette des membres de The Pride House, où elle danse et synchronise les lèvres sur le bop certifié de Paramore, «Ain’t It Fun».

Dans la vidéo, les stars de TikTok prononcent les paroles: «N’est-ce pas amusant, n’est-ce pas amusant?» tandis que JoJo synchronise les paroles sur les lèvres, « Bébé, maintenant tu es l’un de nous. »

Ces dernières paroles ont suscité de nouvelles spéculations sur le fait que c’était la façon dont JoJo sortait.

« OUI JOJO MWUAH SI FIER DE U », a écrit un utilisateur de Twitter, tandis qu’un autre a déclaré: « Je savais qu’on pouvait vous faire confiance. »

Le frère de JoJo, Jayden, a apparemment confirmé que Siwa était sortie, écrivant dans un commentaire: « Tellement heureux pour toi JoJo !!! Je t’aime! »

Alors que les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement pris le train en marche «JoJo est sorti», les autres utilisateurs de TikTok n’étaient pas si sûrs que c’était la façon dont Siwa se faisait connaître.

«Imaginez si c’est sa façon de soutenir et que vous le prenez tous dans le mauvais sens», a écrit un fan, tandis qu’un autre a dit: «Pourquoi tout le monde suppose-t-il qu’elle en est sortie? Et si sis ne faisait que vibrer Lady Gaga.

Et ils font un excellent point – JoJo pourrait très bien montrer son soutien à la communauté LGBTQ + et faire savoir à ses millions d’abonnés sur ses canaux de médias sociaux qu’elle se tient debout et soutient la communauté.

JoJo Siwa a rendu public son petit ami, Mark Bontempo, en août 2020.

Après des spéculations de la part des fans pendant un certain temps, JoJo Siwa a rendu public sa relation avec Mark Bontempo en août 2020 après avoir confirmé leur romance sur un épisode du podcast de sa mère, Succès avec Jess.

«Est-ce que j’ai des secrets? Oui. En fait, l’autre jour, j’étais fière de mon honnêteté avec le monde et de mon absence de secret », a-t-elle révélé à l’époque. «Et puis je me suis dit: ‘Euh, mais qu’en est-il de quelques-unes de mes affaires?’ Quelques secrets… »auxquels sa mère a demandé:« Ton petit ami? »

JoJo a ensuite déclaré: « Il est incroyable et je n’aurais pas pu imaginer quelqu’un de mieux. »

Cependant, leur relation a été de courte durée et Siwa s’est rendue sur Instagram le 15 novembre pour partager qu’elle et Bontempo avaient décidé de cesser de fumer après quelques mois de rencontres publiques.

« … Mark ne mérite pas des choses haineuses comme ça. Il mérite que les gens le soutiennent. Tu n’as AUCUNE idée de la relation entre Mark et moi. À quel point c’était amusant. À quel point nous étions heureux et à quel point nous sommes heureux tous les deux. Nous avons décidé qu’il était préférable pour nous de ne pas être en couple… c’est tout », a-t-elle écrit.

« Nous sommes des adolescents », a-t-elle ajouté. « Et notre relation n’a pas fonctionné pour le moment. Il n’a rien fait. Je n’ai rien fait. Il vaut mieux être amis. Détendez-vous. »

Donc, même s’il semble que JoJo Siwa est définitivement célibataire, rien ne confirme que sa vidéo TikTok était sa façon de faire connaître ses fans et le reste du monde.

Et bien qu’elle ait retweeté un fan qui a posté sa vidéo TikTok originale avec la légende, « @itsjojosiwa est sur la bonne voie, elle est née de cette façon [two hearts], « – tout est spéculation jusqu’à ce que Siwa elle-même commente officiellement la question.

Sortir ne vous oblige pas à vous sentir isolé ou seul. Il existe des espaces de soutien et sûrs pour ceux qui font partie de la communauté LGBTQ +, y compris la fondation Born This Way de Lady Gaga, et des ressources disponibles sur le site Web de GLAAD.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.