Est-ce que JLo sort avec Lenny Kravitz après la rupture d’A-Rod?

Jennifer Lopez pourrait déjà quitter sa rupture avec Alex Rodriguez. La star s’éloigne-t-elle de ses fiançailles dans les bras de Lenny Kravitz?

Les deux chanteurs devenus acteurs ont été en République dominicaine pour filmer ensemble un prochain film tandis que Rodriguez se rendait en solo à Miami.

JLo et A-Rod ont officiellement annulé leurs fiançailles dans une déclaration conjointe le 14 avril après des rumeurs diffusé accusant l’ancienne star de la MLB d’avoir trompé Lopez.

Alors que Lopez était dans les Caraïbes avec Kravitz, il a été allégué que Rodriguez avait trompé sa fiancée avec la star de «Southern Charm» Madison LeCroy.

Bien que l’on pense que Lopez et Rodriguez aient traversé une période difficile, l’annonce récente de la rupture et les spéculations selon lesquelles Lopez et Kravitz se fréquentent suggèrent qu’A-Rod et JLo sont peut-être terminés depuis plus longtemps que nous ne le pensions.

Est-ce que Jennifer Lopez et Lenny Kravitz sortent ensemble?

À tout le moins, ces JLo et Kravitz semblent avoir formé une relation étroite tout en travaillant ensemble sur le prochain «Shotgun Wedding», le film dont Armie Hammer a été tristement abandonné au milieu d’allégations de cannibales.

Peu de temps après son arrivée sur le plateau, Lopez a partagé une vidéo de sa fille Emme recevant des cours de guitare de Kravitz le jour de son anniversaire.

Peu de temps après cet adorable moment, Lopez a tourné une vidéo d’elle-même se prélassant au soleil dominicain tout en diffusant la chanson à succès de Kravitz «Fly Away». La rockstar a montré son amour pour le cri en commentant avec une série d’émojis de cœur.

Kravitz a eu des relations célèbres avec Nicole Kidman et son ex-femme Lisa Bonet, avec qui il partage sa fille Zoe Kravitz.

Mais, à part quelques aventures ici et là, Kravitz a été l’un des célibataires les plus éligibles et les plus célibataires d’Hollywood pendant la majeure partie de ce millénaire, ce qui signifie qu’il est très disponible pour JLo si elle choisit de passer à autre chose.

Kravitz et Lopez se sont rapprochés pendant la rupture de JLo et A-Rod

Alors qu’une relation – ou une amitié – s’est épanouie, une autre s’est effondrée.

JLo et A-Rod ont révélé qu’ils allaient suivre une thérapie de couple au début de la pandémie.

En 2021, il a été allégué que la star de télé-réalité Madison LeCroy avait eu une liaison avec un ancien joueur de la MLB que beaucoup soupçonnaient d’être Rodriguez.

L’article continue ci-dessous

Alors que JLo se préparait à filmer «Shotgun Wedding», son propre mariage avec Rodriguez a été reporté une deuxième fois alors que des informations sur une rupture se préparaient.

Lopez et Rodriguez ont vécu séparés pour la première fois alors que le chanteur tournait le film qui n’a fait qu’alimenter les rumeurs de rupture.

Ces rumeurs ont malheureusement été confirmées lorsque le couple a officiellement annoncé qu’il annulait leurs fiançailles et leur relation.

Selon leurs Instagrams respectifs, Kravitz et Lopez semblent toujours être ensemble en République dominicaine alors que le tournage de leur film se poursuit, ce qui signifie que nous ne pouvons pas encore exclure une romance entre les deux.

Pendant ce temps, Rodriguez pleure la fin de la relation dans la maison de l’ancien couple à Miami aux sons tristes de «Fix You» de Coldplay, selon ses histoires Instagram. J’y suis allé, A-Rod. Été là.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.