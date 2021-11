Est-ce que Harry Styles est dans Eternals ?

Lego Adidas Originals Superstar -10282

Obtenez une nouvelle acquisition surprenante pour votre collection de sneakers dans la maison avec ce modèle LEGO adidas Originals Superstar (10282). Avec cet ensemble unique, vous reconstruisez la célèbre sneaker avec les pièces LEGO et créez un véritable accroche-regard. Comme la vraie sneaker, cette version LEGO a le célèbre look adidas Originals Superstar, le nez en forme de coquille, le logo en lame de trèfle et les 3 rayures dentelées. Chaussure droite ou gauche ? C’est ce que vous décidez ! Cet ensemble contient 17 pièces LEGO supplémentaires, vous pouvez donc choisir de construire la chaussure gauche ou droite. Pour une touche supplémentaire de réalisme, il y a même des lacets pour chaussures et le set est livré dans une boîte à chaussures authentique. Cet ensemble fait partie d’une collection d’ensembles de construction LEGO pour adultes. Avec son support d’affichage et sa plaque d’information, ce modèle attirera des regards admiratifs de tous ceux qui aiment adidas et streetwear, et bien sûr des constructeurs LEGO adultes.