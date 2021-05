Est-ce que Good 4 U à propos de Joshua Bassett? Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Joshua Bassett Love Triangle

Les fans de Disney Channel expédient tous clairement Ricky et Nini ensemble de «High School Musical: The Musical: The Series».

Cependant, dans la vraie vie, les choses ne se sont pas déroulées aussi bien que nous l’aurions tous espéré pour la paire.

Les stars de la série, Joshua Bassett (Ricky) et Olivia Rodrigo (Nini), sont sortis ensemble pendant un an – avant qu’une théorie ne commence à circuler sur TikTok selon laquelle Bassett trompait Rodrigo avec l’actrice Sabrina Carpenter.

L’ensemble du casting de HSMTMTS semblait prendre le parti de Rodrigo – et de la bonne musique a été produite alors que les fans spéculent sur le drame.

La nouvelle chanson d’Olivia Rodrigo « Good 4 U » parle-t-elle de son ex-petit ami Joshua Bassett?

Alors que seul Rodrigo peut le dire avec certitude, les paroles de « Good 4 U », la troisième chanson du premier album de Rodrigo qui sortira bientôt, après « Drivers License » et « Deja Vu », semblent à nouveau faire référence à Joshua Bassett et à son prétendu romantique. implication avec Sabrina Carptenter.

«Eh bien, tant mieux pour toi, je suppose que tu as évolué très facilement / Tu as trouvé une nouvelle fille et ça n’a pris que quelques semaines», chante-t-elle.

Le triangle amoureux d’Olivia Rodrigo, Joshua Bassett et Sabrina Carpenter, expliqué

Rodrigo et Bassett sont sortis ensemble pendant environ un an.

On pense qu’Olivia Rodrigo et Joshua Bassett sont sortis ensemble de juillet 2019 à mai 2020.

Pendant ce temps, ils étaient constamment l’un avec l’autre et se commentaient souvent les photos Instagram de l’autre. Ils ont fait la promotion de leurs carrières musicales sur leurs histoires Instagram et ont même révélé qu’ils avaient des surnoms l’un pour l’autre. Bassett est «Joshy» et Rodrigo est «Liv».

Rodrigo a même publié une chanson intitulée «Gross» sur sa page Instagram, qui semblait clairement parler de sa relation avec Bassett. Bassett lui-même a commenté la vidéo en disant: « tu me tues. »

Mais en avril, Rodrigo a posté un autre genre de chanson, dans laquelle elle a chanté: « Garçon, je suis trop jeune pour être ta mère. Je ne suis pas assez intelligent non plus pour être ton thérapeute. »

Les deux auraient rompu en mai 2020, date à laquelle ils ont cessé de passer du temps l’un avec l’autre et d’aimer les publications de l’autre sur les réseaux sociaux.

Joshua Bassett a été bientôt vu avec Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter est une actrice et chanteuse qui est surtout connue pour jouer Maya Hart dans « Girl Meets World ».

Carpenter a également joué dans «The Goodwin Games», «Adventures in Babysitting», «The Hate U Give», «Tall Girl», «Work It», «Clouds» et plus encore. Elle devrait bientôt jouer Alice dans la prochaine version live-action de Netflix « Alice au pays des merveilles ».

Carpenter a 22 ans. Elle est née le 11 mai 1999, faisant d’elle un Taureau.

Elle a également une carrière de chanteuse et a sorti quatre albums avec des chansons à succès comme «Sue Me», «Why» et «Almost Love».

Des rumeurs selon lesquelles Carpenter et Bassett se fréquentaient ont commencé à circuler en juin 2020 lorsqu’ils auraient été vus en train de s’embrasser lors d’une manifestation Black Lives Matter.

Puis, le 15 août, ils ont été vus ensemble en train de déjeuner (un long avec sa sœur) à Los Angeles, en Californie.

Le lendemain du jour où Bassett et Carpenter ont été vus en train de déjeuner, Olivia Rodrigo et son amie Iris Apatow ont posté une photo sur Instagram, les montrant portant des chemises qui disent «Dump Him».

Quelques mois plus tard, Carpenter et Bassett ont même décidé d’opter pour un costume d’Halloween en couple!

Le couple s’est déguisé en Sharkboy et Lavagirl, puis a posté un TikTok ensemble montrant leurs tenues.

La théorie TikTok souligne que Bassett est parti si rapidement de Rodrigo qu’il est possible qu’il l’ait trompée avec Carpenter.

Le casting de HSMTMTS a pris le parti d’Olivia Rodrigo.

Le casting de HSMTMTS a semblé prendre le parti de Rodrigo, car ils ont cessé d’interagir avec Bassett sur les réseaux sociaux après la rupture du couple.

Larry Saperstein, qui joue Big Red, a cessé de commenter et d’interagir avec les publications instagram de Bassett en mai 2020, et en août, de nombreux membres de la distribution ont complètement cessé d’interagir avec Bassett.

Et quand Bassett a eu 20 ans le 22 décembre 2000 (faisant de lui un Capricorne), personne de la distribution n’a commenté le message qu’il a partagé annonçant une version live de sa nouvelle chanson, « Heaven Is You », sur Instagram.

Les paroles – comme « Et je ne suis pas du genre à tomber amoureuse trop vite / Mais quelque chose me dit que celle-ci va durer » – sont soupçonnées d’être à propos de Sabrina Carpenter.

D’autre part, quand Olivia Rodrigo a posté une annonce qu’elle sortirait bientôt son premier single, « Drivers License », les membres de la distribution Sofia Wylie et Julia Lester ont commenté le message exprimant leur soutien.

Et dans les trois heures suivant le téléchargement du message, Kate Reinders, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester et Joe Serafini l’ont tous aimé.

On pense que le hit est une réponse directe à Bassett et Carpenter, avec des paroles comme «Et tu es probablement avec cette fille blonde / Qui m’a toujours fait douter / Elle est tellement plus âgée que moi / Elle est tout ce dont je ne suis pas sûr de moi . «

Rodrigo, dont l’anniversaire est le 20 février 2003 – ce qui en fait une Poissons – a 18 ans, quatre ans plus jeune que la très blonde Carpenter.

Dans une nouvelle interview avec W Magazine, elle « a décrit Sour comme une sorte d’autopsie sonore d’un cœur brisé, la plupart de ses nouveaux enregistrements exploitant le vortex émotionnel de l’amour aigri. »

«J’ai essayé d’écrire toutes ces chansons sur d’autres choses», a déclaré Rodrigo, «et ça ne me semblait tout simplement pas que ça résonnait avec moi; cela ne semblait pas authentique. Je veux que mes chansons ressemblent à quelque chose que j’ai besoin de dire. Je préfère avoir des chansons qui me semblent personnelles plutôt que des chansons sur lesquelles les gens pourraient danser. »

