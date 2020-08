Est-ce que “ Fortnite ” est en panne? Problèmes de serveur de la saison 4 causant des problèmes aux joueurs

Les joueurs de Fortnite ont du mal à rejoindre une partie. Crédit: Epic Games / Erik Kain

Si vous essayez de jouer Fortnite nouvelle saison en ce moment, vous rencontrez peut-être des problèmes de connexion.

Une fois que vous êtes connecté, vous avez peut-être du mal à accéder à un serveur, et si vous parvenez à y accéder, vous pourriez le trouver sous-peuplé. Mon dernier match, qui a pris beaucoup de temps, ne comptait que 70 joueurs.

J’ai remarqué cela lorsque j’ai essayé de me reconnecter au jeu il y a environ 20 minutes. Il a fallu une éternité pour démarrer et une fois que je l’ai fait, le matchmaking était incroyablement lent. J’ai joué un match et essayé de me préparer pour un autre mais j’ai été démarré.

Maintenant, je ne peux pas du tout entrer dans un match, et je ne suis pas seul.

Down Detector affiche environ 5000 rapports de problèmes de serveur de la part des joueurs et il augmente rapidement. Selon le problème, cela pourrait disparaître au moment où je clique sur «publier» sur ce message, ou cela pourrait durer des heures. C’est soit un problème avec les serveurs, soit tout simplement trop de joueurs se connectant en même temps. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous en saurons plus.

On ne sait pas non plus à quel point cela est régional, la carte régionale de Down Detector montrant l’Europe avec le plus de pannes. Mais me voici en Arizona, incapable de me connecter. Pendant ce temps, d’autres joueurs semblent encore jouer, donc ce n’est pas comme si tout le jeu était en panne – il se débattait juste.

Restez à l’écoute. Cette histoire se développe …

PS Si vous jouez sur un iPhone ou un iPad, vous ne pourrez pas télécharger la nouvelle saison. C’est un problème sans rapport avec les problèmes de serveur actuels.

