Est-ce que Featherweight est un record avec la BZRP Music Session #55 ? Ce qui manque pour réussir avec Bizarrap

Musique

Bizarrap Session #55 est arrivé avec Featherweight et les millions de vues ont déjà été faites sur différentes plateformes. Que manque-t-il pour être le record?



© YouTube BizarrePoids plume est arrivé à la BZRP Music Session : comment ça se passe ?

Poids plume est devenue l’une des stars de la musique latine les plus écoutées cette année et pour continuer sur la voie du succès, l’opportunité de collaborer avec nul autre que bizarre. Dans l’après-midi/soir du mercredi, le Séance musicale BZRP #55, dont on parle déjà dans le monde entier. Comment allez-vous?

Après une longue attente, le producteur et DJ argentin a annoncé sur ses réseaux sociaux que la prochaine chanson serait avec l’artiste mexicain de 23 ans, devenu célèbre ces derniers mois au point d’avoir également sa place sur le spectacle de jimmy fallon. Mêlant musiques urbaines et musiques locales, le chanteur a su semer un champ qu’il récolte aujourd’hui.

+ De quoi a besoin Featherweight pour être un disque avec Bizarrap

A 18h00 au Mexique et à 21h00 en Argentine, le Séance musicale BZRP #55 a été publié et le monde a commencé à écouter la nouvelle chanson. Comme prévu, il a ajouté un volume d’audience important : au cours de ses 12 premières heures, il a ajouté 13 millions de vues et atteint le numéro 1 des tendances musicales sur YouTube. Cependant, il lui manque pour devenir un record.

Selon les archives officielles de la plateforme, le record actuel de vues Bizarrap sur YouTube correspond à la session musicale n ° 53 avec Shakira, qui a ajouté 63,76 millions de vues au cours de ses premières 24 heures, qui a condamné cette collaboration à avoir plus de 550 millions de vues actuellement. Par conséquent, dans quelques heures, on saura quel était le record qui marquera Poids plume.

Parallèlement à leurs visualisations, le chant de bizarre avec Poids plume Il a déjà atteint 1,6 million de likes, en démonstration du soutien qu’il a reçu des fans. Ses paroles ont été mises en avant, mais aussi le style sonore que le chanteur utilise habituellement avec ses trompettes désormais emblématiques en arrière-plan qui accompagnent une grande chanson.

