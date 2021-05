Est-ce que Eternals sera dans les cinémas et quel est le casting?

Lunar Beauty Eternal Eclipse Color Palette

Une palette de 15 teintes de fards paupires. Proposant 15 teintes poustouflantes pour ajouter chaleur et profondeur vos looks; la palette de couleurs Eternal Eclipse de Lunar Beauty est idale pour crer des looks pour le quotidien ou des styles qui se dmarqueront. Regorgeant de teintes dores; argentes et neutres dans des finis paillets; mats et scintillants; cette palette runit tout ce dont vous avez besoin pour crer des maquillages des yeux sensuels et chics. Non test sur les animauxContenu de la palette: Flare Une teinte pche glace claire aux reflets paillets dors Adamantium Une teinte argente pure mtallique et scintillante Meteor Un fard de finition paillet aux reflets paillets bleus; roses et dors Gold Dust Une teinte dore intense et scintillante Desert Sky Un bronze scintillant Dusk Un pche doux clair mat Rosethorn Un rose mauve froid mat Sandstorm Un brun dintensit moyenne mat Summer Sky Un brun ambr mat Earthbender Un brun intense mat au souston chaud Starry Eyed Une teinte mtallique patine scintillante au reflet argent Smoke Un gris mat Deep Sea Un bleu intense intense au reflet bleu Lagoon Un bleu marine intense mat Night Sky Un noir mat au reflet paillet multidimensionnel