Est-ce que Disney + prévoit une série d’anthologies Wolverine?

Carcajou peut être redémarré dans l’univers cinématographique Marvel sur le petit écran sur Disney +. Grâce à la fusion Disney / Fox, entrée en vigueur en 2019, Marvel Studios, également propriété de Disney, contrôle désormais les X-Men. Nous savons depuis un certain temps que la franchise elle-même sera redémarrée à un moment donné. Maintenant, nous avons le mot que le mutant le plus célèbre de tous obtiendra peut-être sa propre série d’anthologies.

Bien que non confirmé par Marvel Studios ou Disney, un nouveau rapport affirme qu’un Carcajou la série d’anthologies est en cours de développement pour Disney +. Le rapport compare le spectacle à histoire d’horreur américaine, où chaque saison raconterait une histoire différente de la longue histoire du personnage. En raison du vieillissement lent du personnage, plusieurs histoires, couvrant plusieurs décennies, pourraient être racontées. On dit que la première saison adapterait le scénario de Weapon X. C’est le programme qui a donné Carcajou son squelette en adamantium et ses griffes emblématiques.

Plus important encore, l’article note qu’aucun acteur n’a encore été choisi. En supposant que cela soit vrai, cela a du sens, car on dit que c’est dans les premiers stades. Hugh Jackman a dépeint le personnage pendant près de deux décennies à partir des années 2000 X Men jusqu’en 2017 Logan. Remplacement de Jackman, n’importe quand et n’importe où Carcajou apparaît dans le MCU, sera un énorme obstacle à franchir.

Carcajou a été créé par Roy Thomas, Len Wein et John Romita Sr. faisant ses débuts dans les pages de L’incroyable Hulk # 180, le mutant à poings griffes finirait par devenir non seulement un membre clé de la X Men, mais l’un des personnages les plus populaires de l’ensemble de l’univers Marvel. Cela étant, un redémarrage dans les limites du MCU est presque inévitable. Bien qu’il ait toujours semblé qu’il reviendrait dans un film. Pas nécessairement dans une émission de télévision.

Mais l’avènement de Disney + a ouvert de nombreuses nouvelles portes. Le mandalorien fourni un énorme coup de pouce pour Guerres des étoiles et est sans doute devenu la chose la plus aimée de la franchise depuis que Disney a acheté Lucasfilm. Du côté Marvel, les deux WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver se sont également avérés un énorme succès. De plus, il y a beaucoup plus d’émissions MCU sur le chemin, telles que She-Hulk}, Oeil de faucon, Mme Marvel et Chevalier de la lune, Juste pour en nommer quelques-uns. Il n’y a aucune raison qu’un Carcajou l’anthologie ne pouvait pas non plus exister dans le monde du streaming.

Il est également à noter que ces histoires pourraient être racontées sans gêner l’apparition probable du personnage dans les futurs films MCU. Un X Men le redémarrage du film est susceptible de se produire pendant la phase 5 du MCU, et la rumeur dit que le projet est entré en développement, intitulé Les mutants. Cela n’a pas encore été confirmé à ce stade. Mais les mutants arrivent. Cela est certain. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet présumé seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via That Hashtag Show.

Sujets: Wolverine, X-Men, Disney Plus, Streaming