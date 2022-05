Est-ce que Détective Pikachu 2 se passe? Voici tout ce que nous savons

En 2019, nous avons vu la comédie d’action super réussie Pokémon Détective Pikachu frapper les écrans. Le film était en quelque sorte une adaptation du célèbre jeu Nintendo 3DS du même nom. Alors que nous sommes tous habitués à voir de nombreuses émissions de télévision animées, des films et des jeux du passé devenir des médias d’action en direct de nos jours, faisant de même pour le Pokémon franchise était définitivement une décision risquée. Heureusement, le risque a porté ses fruits grâce au travail phénoménal de CGI, à la direction brillante de Rob Letterman et au très drôle Ryan Reynolds, qui a fait un travail fantastique en exprimant Pikachu.

Avec tout ce succès est venu beaucoup d’argent aussi. Le film a rapporté 433 millions de dollars en 2019, il serait donc logique de sortir une suite. Il y a eu des rapports qui circulent selon lesquels Legendary Pictures, le studio derrière le film, envisage différentes idées pour toute une gamme d’actions en direct. Pokémon films. La plupart d’entre eux tourneront autour des personnages introduits dans le premier film.

Voici tout ce que nous savons sur Détective Pikachu 2 jusqu’à présent.

Détective Pikachu 2 : L’intrigue





Images de Warner Bros.

Toute l’histoire du premier film tournait autour du retour de Tim Goodman à Ryme City pour retrouver son père disparu et le détective Harry Goodman de Ryme City avec l’aide de Pikachu, le Pokémon de Harry. Pour une raison quelconque, alors que le monde ne peut entendre que le Pikachu dire « Pika Pika » adorablement, Tim peut comprendre chaque mot que dit le Pokémon. Ce raisonnement devient clair à la fin du film.

Nous voyons Harry tomber sur la tentative d’Howard Clifford de changer complètement le monde en fusionnant les humains avec leurs Pokémon. Clifford se fusionne avec Mewtwo afin de mener à bien ce plan « d’évolution ». Cependant, il est vaincu par Pikachu dans une bataille. Cela conduit plus tard à la révélation qu’Harry ne manquait jamais du tout. En fait, il était toujours dans Pikachu, c’est pourquoi Tim était le seul à pouvoir comprendre son père.

Considérant que le premier épisode n’a pas exactement laissé de portes ouvertes pour une suite directe, nous ne savons pas quel sera le scénario de la suite. Verrons-nous Pikachu et son entraîneur Tim Goodman revenir pour la suite ? Et maintenant que l’âme du personnage de Ryan Reynolds n’est plus dans Pikachu, quel rôle jouera-t-il dans le film ? Sera-t-il même dans le film ? De plus, le film tournera-t-il à nouveau autour de Mewtwo et des pouvoirs étranges des Pokémon comme le premier film ? Il est clair que nous sommes remplis de questions sans fin bien qu’il n’y ait aucun détail jusqu’à présent.

Détective Pikachu 2 : Le casting





Images Légendaires

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune mise à jour pour savoir si nous verrons le casting du film original revenir pour une éventuelle suite. Si Ryan Reynolds ne revient pas dans le deuxième opus, y aura-t-il un risque élevé que le film tombe au box-office ? Donc, pour que le film fasse aussi bien que le premier, Reynolds devra très probablement être à nouveau l’un des principaux protagonistes du film. Cependant, cette fois, il devra certainement être dans une capacité différente.

Information de sortie : le film se passe-t-il ?





Images de Warner Bros.

Le premier film est sorti le 10 mai 2019 aux États-Unis. Étonnamment, la suite a été annoncée par Legendary Pictures avant même que le film ne sorte sur les écrans. Ils ont annoncé une suite possible le 25 janvier 2019 et étaient en pourparlers pour embaucher Oren Uziel pour créer un script pour celui-ci. Cependant, en février 2020, le juge Smith, le responsable du film, a déclaré qu’il n’avait reçu aucun mot sur la suite, comme le rapporte ComingSoon. Ensuite, bien sûr, le monde a été touché par la pandémie, qui a anéanti les espoirs de plusieurs films et émissions de télévision.

Un peu plus d’un an après cette interview, nous avons reçu une mise à jour plutôt triste sur la suite de Smith lui-même. Il a poursuivi en révélant que tout projet de Détective Pikachu 2 avait été mis au rebut. Cependant, sur la base de sa citation, nous n’en sommes toujours pas tout à fait certains. Smith a déclaré dans une interview avec Inverse :

« Je ne sais pas si ça va arriver. Je pense que nous devons en quelque sorte enterrer nos espoirs. Je ne pense pas que ça va arriver. J’espère vraiment que oui. Honnêtement, je suis tellement fan, qui sait, qui sait ? Je l’espère. »

En mai 2022, il n’y avait eu aucune mise à jour officielle concernant la suite.

Ryan Reynolds a été vu pour la dernière fois sur Netflix Le projet Adam et travaille actuellement sur un prochain film musical américain sur le thème de Noël nommé Fougueux. Le juge Smith sera bientôt vu dans Dominion du monde jurassique aux côtés de Bryce Dallas Howard et Chris Pratt. Dominion du monde jurassique sortira en salles le 10 juin 2022.





