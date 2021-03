Est-ce que Cinnamon Toast Crunch Shrimp Tails Guy, Jensen Karp, est en fait un agresseur toxique? – Ce que nous savons jusqu’à présent

Jensen Karp, alias Shrimp Tails Guy, a été le discours de la ville sur Twitter au cours des derniers jours, mais ce n’est pas uniquement dû aux queues de crevettes couvertes de sucre, à la ficelle, à la soie dentaire et aux excréments de rat possibles, dit-il, trouvés dans sa boîte de céréales.

Maintenant, il est accusé de violence psychologique par d’anciens partenaires et de créer un environnement de travail toxique pour ses collègues.

Dans une tournure ironique après être devenu viral pour son tweet sur la recherche de queues de crevettes dans une boîte de céréales Cinnamon Toast Crunch et échanges bizarres avec le compte Twitter Cinnamon Toast Crunch dans lequel il les a accusés de gaslighting, plusieurs personnes se sont avancées pour accuser Karp de malhonnêteté, de toxicité au travail et d’abus émotionnel.

Bien que Karp soit depuis resté silencieux sur les mises à jour avec les queues de crevettes et l’histoire de la prétendue surprise de céréales, d’anciennes petites amies et d’anciens collègues ont parlé publiquement de la possible personnalité toxique de l’homme.

Qui est Jensen Karp, le gars de Shrimp Tails, et qu’est-ce qui l’a rendu viral en premier lieu?

La femme de 41 ans est une comédienne, écrivaine et productrice qui est actuellement mariée à Danielle Fiscel, célèbre pour son rôle de Topanga dans « Boy Meets World ».

Avant la saga virale Twitter concernant Cinnamon Toast Crunch, Karp était surtout connu pour sa musique. Dans la vingtaine, il est passé par « Hot Karl » sur scène.

Il s’est rendu sur Twitter le lundi 22 mars pour montrer deux queues de crevettes qu’il avait trouvées dans ses céréales. Incertain de ce qu’il faisait exactement là-bas, il a demandé des réponses à General Mills.

Le tweet est devenu viral et Karp a continué à publier des mises à jour sur ses échanges de messages avec le compte Twitter officiel de la marque de céréales. Selon Karp, il leur a envoyé des messages via la messagerie directe ainsi que par e-mail.

De quoi Karp a-t-il été accusé sur les réseaux sociaux? Est-ce vrai?

Le ton de la conversation sur Shrimp Tails Guy a changé le mercredi 24 mars, de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter pour accuser Karp d’être un agresseur émotionnel qui possède des traits toxiques qui se manifestent à la fois dans les relations et dans les environnements de travail.

Melissa Stetten, une ex-petite amie de Karp, n’a pas hésité à tweeter sur son expérience avec lui.

« [H]C’est un ex-petit ami narcissique et manipulateur qui m’a dit une fois qu’il était surpris de ne pas m’être suicidé parce que ma vie ne valait rien », a-t-elle écrit.

Selon Stetten, elle a reçu une pléthore de messages directs de femmes qui, selon elle, ont vécu le même comportement ou un comportement similaire de Karp.

Bien que la relation que ces autres femmes entretiennent avec lui ne soit pas claire, qu’elle soit romantique ou professionnelle, les réponses au tweet de Stetten sont assez lourdes.

Une femme du nom de Rory Uphold a répondu au tweet en disant qu’elle s’était retrouvée à l’hôpital et avait insinué que c’était à cause de Karp.

Elle a également répondu à un article publié sur Twitter par LA Times Entertainment à propos de l’histoire des queues de crevettes, affirmant que Karp était «la personne la plus violente avec qui j’ai été».

Une ancienne collègue de Karp, Britani Nichols, qui a travaillé avec lui sur une émission de TBS intitulée «Drop The Mic», a déclaré que son moment le plus heureux de travailler avec lui était leur dernier jour.

«Il est entré dans la salle au maximum 3 fois toute la saison. Ne nous a jamais accueillis. Quand il voulait parler à l’écrivain en chef, il criait son nom depuis son bureau. Le seul souvenir solide que j’ai de lui dans la pièce a été notre dernier jour », a-t-elle écrit.

Elle a ensuite décrit son expérience de travail avec lui dans une longue série de tweets et comment elle laissait beaucoup à désirer.

Karp a-t-il répondu depuis que des femmes et d’anciens collègues se sont prononcés?

Karp a mis fin à ses mises à jour Twitter concernant l’histoire de Cinnamon Toast Crunch mercredi matin. Il a annoncé sur Twitter que même s’il ne tweeterait plus à ce sujet, il communiquait toujours avec General Mills dans les coulisses.

Alors Karp a-t-il fabriqué l’histoire des queues de crevettes dans les céréales? A-t-il menti pour devenir une sensation virale comme certaines personnes le prétendent? Le type dont tout le monde parle est-il vraiment une mauvaise personne?

Nous n’obtiendrons peut-être pas les réponses à ces questions, mais nous savons certainement deux choses. Le premier est que Cinnamon Toast Crunch se démène pour trouver des réponses, car leur intégrité est en jeu et la réputation publique de Jensen Karp, Shrimp Tails Guy, est en jeu.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.