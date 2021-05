Publicité



‘Est-ce que c’est ça?’ Twitter réagit à la finale décevante de Line of Duty

Andy Vandervell

Publié à 22h03, le 02 mai 2021 GMT + 1 | Dernière mise à jour 22h05, 02 mai 2021 UTC + 1

La finale de Line of Duty de ce soir n’était pas la finition épique que tout le monde espérait. Twitter, bien sûr, était totalement calme et stoïque à propos de tout cela. De qui on rigole? C’est devenu fou, évidemment. Voici comment Twitter a réagi à la finale de Line of Duty.

Ouais, on ressentait totalement ça.

Il est important de mettre de l’ordre dans vos priorités.

Publicité



dix

Vous devriez essayer d’écrire et de regarder en même temps.



Nous sommes totalement d’accord.



Publicité



dix

Justice pour Lindsay!

Amen à cela.



Publicité



dix

Mais surtout, la principale réaction a été la déception.

Oui, c’était vraiment ça.

Publicité



dix

Sujets: TV et cinéma, Line of Duty

Andy Vandervell

Publicité



dix

Publicité



dix

Publicité



dix

Choisi pour vous



Choisi pour vous

il y a 2 jours

il y a 6 jours

Il y a 9 jours



Les histoires les plus lues





Les plus lus



il y a un jour



il y a 4 heures



Il y a 13 heures



il y a 4 heures