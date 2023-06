Est-ce que Big Mouth: Con Artist est sur Netflix?: Découvrez où regarder ce drame K ici

in

Netflix

Un avocat qui est impliqué dans un énorme complot est la cheville ouvrière de ce drame K épique qui est maintenant disponible en streaming.



© @KdramaZoneCe drame K nous présente une histoire passionnante à ne pas manquer.

Si vous êtes un fan de K-dramas, vous ne pouvez pas manquer Grande gueule : escrocsérie dans laquelle on voit comment un avocat avec un faible taux de réussite s’implique dans un grand complot, cependant si vous voulez savoir si cette production est sur Netflix, ici nous vous disons.

Big Mouth: Con Artist peut-il être vu sur Netflix?

Big Mouth: Scam Artist n’est pas sur Netflix car cette production sud-coréenne ne peut être vue que via le service Star + et Disney +plateformes qui détiennent les droits de diffusion de ce K-drama qui nous raconte une histoire véritable montagne russe d’émotions.

De quoi parle Big Mouth: Con Artist et pourquoi le regarder?

La série parle d’un avocat qui a un taux de victoire aussi faible que 10 % dans les essais, mais du jour au lendemain, se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre Cela fait de lui le brillant escroc Big Mouth, donc pour protéger sa famille, il doit révéler le complot massif derrière le meurtre sur lequel il travaille.

Mais également, il sera contraint de révéler aux privilégiés et aux puissants qui sont les vrais responsables du crime dans lequel il a été impliqué. Comme vous pouvez le voir, les K-dramas deviennent les protagonistes sur les plateformes de streaming, comme Hounds ou Reality is here sur Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?