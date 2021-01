Est-ce que Bebo revient? Le site de médias sociaux relance en février 2021

Bebo relance le mois prochain. Image: bebo.com, canal 9







Est-ce que Bebo revient? Voici tout ce que nous savons sur le retour du tristement célèbre site de réseautage social.

Bebo – le site de réseautage social populaire – relance en février 2021, selon leur site Web.

Maintenant, repensez à 2005. Vous rentriez rapidement de l’école, désireux de mettre à jour votre compte Bebo avec les derniers graphiques. C’était une époque plus simple.

Bebo, qui signifie «Blog Early, Blog Often», était extrêmement populaire dans les années 2000 et, à son apogée, il a même dépassé MySpace pour devenir le site de réseautage social le plus utilisé au Royaume-Uni.

Malheureusement, grâce à la popularité de Facebook, Twitter et Instagram, Bebo est décédé en 2013. Depuis lors, il est revenu sous plusieurs formes, mais aucune n’a été liée aux médias sociaux.

Le nouveau site Web Bebo. Image: bebo.com

Eh bien, il est sur le point d’avoir à nouveau un moment. Bebo revient sous la forme d’un « tout nouveau réseau social ». Cependant, il n’est pas clair si toutes les choses que nous savions et aimions à propos de Bebo reviendront également.

Son site Web indique qu’il est « actuellement en version bêta privée » et qu’il n’est accessible qu’avec un mot de passe, que Bebo a envoyé aux personnes qui ont été invitées. Toutes les informations dont nous disposons actuellement proviennent d’une bannière sur le site Web, qui indique: « Bebo revient en février 2021 en tant que tout nouveau réseau social. »

2021 est officiellement sauvé!

Bien que les informations soient rares pour le moment, Internet est enthousiasmé par le retour de Bebo.

Pouvez-vous récupérer vos anciennes photos Bebo?

Vous vous demandez probablement si vous pourrez ou non accéder à votre ancien compte Bebo et récupérer tous ces souvenirs. Eh bien, nous sommes désolés de signaler que les précieuses photos que vous aviez autrefois sur Bebo ont été perdues dans l’abîme virtuel. Selon le site officiel Bebo, « toutes les anciennes données et photos ont été perdues il y a de nombreuses années et ne sont pas récupérables ».

Obtiendrez-vous Bebo?

.

