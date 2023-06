Est-ce que Barracuda Queens est une histoire vraie ?

Reines barracudas est l’une des versions les plus récentes de Netflix et la minisérie Il est déjà positionné pour être l’un des contenus les plus consultés sur la plateforme de streaming ce mois-ci et, si vous allez juste le voir ou si vous l’avez déjà terminé, nous vous dirons s’il s’agit d’une histoire vraie ou si tout n’est que fiction. .

L’intrigue suit un groupe de filles qui se réunissent pour voler leurs riches voisins.dans un étalage de rébellion, d’euphorie et vengeance contre les hommes qui les ont maltraités.

Situé dans les années 1990la série dépeint un monde dans lequel certains parviennent à s’en tirer, malgré leurs crimes, mais d’autres non, en revanche, à quel point est-il réel…

+ Barracuda Queens, c’est la véritable histoire de l’affaire

Selon le même compte Netflix le définit, Barracuda Queens Oui, c’est une histoire vraie, bien qu’interprétée « librement » par les créateurs de la sérieBien Bien que le gang qui a volé leurs riches voisins à Stockholm en 1990 existait, c’était un groupe d’hommes.

Joué en 2023, après sa première le 5 juin, Barracuda Queens imagine l’affaire d’un point de vue féministedans lequel Lollo, Klara, Frida et Mia sont les protagonistes de cette affaire Djursholm.

Pourquoi s’appelle-t-il Barracuda Queens ? Le nom est en l’honneur des fêtes de plage de Barracuda : « Lorsque le désespoir les saisit de ne pouvoir payer la facture exorbitante d’une fête, ils décident de dévaliser la maison de leur nouvelle voisine, Amina.», souligne Netflix.

« Le jour, ce sont des élèves exemplaires et des filles dévouées ; la nuit, des voleurs acharnés en quête d’excitation, de libération et de vengeance sur les hommes qui les ont maltraités. D’ailleurs, personne ne les soupçonnerait, n’est-ce pas ?« souligne Netflix à propos de la série.

Barracuda Queens est une série basée sur des événements réels, qui est déjà disponible sur Netflix et compte 6 chapitres. Continue de lirecar nous vous dirons qui compose le casting et qu’est-il arrivé au vrai gang criminel.

Que s’est-il passé dans la vraie affaire Barracuda Queens ?

Un groupe de jeunes issus de milieux privilégiés, de Lidingö, connus sous le nom de Lidingöligan, a commencé à faire des vols avec ceux faits de gravures par Anders Zornlithographies signées par Marc Chagall et Picassoainsi que vins cher et antiquités de valeur.

Selon les médias internationauxla police suédoise a estimé qu’entre 50 braquages ​​et 20 voitures volées étaient liés à ce groupe que soi-disant il a accumulé des actifs d’une valeur estimée à plus de 20 millions de livres.

Qu’est-il arrivé au vrai groupe qui a inspiré Barracuda Queens ?

Selon Radio Suisseplusieurs suspects ont été arrêtés et certains membres de la ligue ont été condamnés pour leurs crimesmais la police a eu du mal à trouver un lien concret entre les suspects et les braquages, alors on ne sait pas si toutes les personnes impliquées ont été traduites en justice.

Casting de Barracuda Queens, qui est qui

Alva Bratt (aigles): Louise, alias Lollo

Sarah Gustafson (aigles): amine

La nouvelle venue Tindra Monsen : Klara

Sandra Zubović (JJ+E): Frida, la soeur de Klara

Thé Stjarne (La fille du sorcier): Mienne

Carsten Bjornlund (rita): Lars, le père de Lollo

Isabelle Scorupco (Oeil doré, Exorciste : le début): Margareta, la mère de Lollo

Max Ulveson (Tonnerre dans mon coeur): Calle, frère de Lollo

Johannes Kuhnke (force majeure): Claes, père de Klara et Frida

Mirja Turestedt (Lyckoviken): Viveca, mère de Klara et Frida

Michaëla Thorsen (springfloden): Cécilia, la mère de Mia

Méliz Kargle (Johan Falk : Kodnamn : Lisa): Laila, la mère d’Amina

Gino Estera (Famille bonus): Farshid, le père d’amine

Hannes Aline (Vuxna Manniskor): Niklas, le petit ami de Klara

Christian Fandango Sundgren (Handelser Vid Vatten): Tobias, alias Tobbe

