Est-ce que A Wonderful Life de Netflix est basé sur une histoire vraie ?

Pro-Nutrition Flatazor PURE LIFE INSECT - Croquettes pour chien à base d'insectes 2kg - Pro Nutrition - Flatazor

>Croquettes sans céréale, à base de protéines d'insectes, de fruits et légumes, complètes et équilibrées, pour chiens adultes, en bonne santé. Convient également aux chiens adultes stérilisés et/ou ayant tendance à l'embonpoint. Les bénéfices pour votre animal Une sélection d'ingrédients de haute qualité nutritionnelle et naturels, telle que la protéine d'insecte pour la bonne santé et le plaisir des chiens à chaque repas. Le chien est par nature un chasseur, il est attiré naturellement par les insectes, il joue avec et les mange. L'insecte fait donc partie de son régime alimentaire naturel. Pure Life Insect c'est un aliment complet et équilibré, adapté aux besoins naturels du chien. Cet aliment est constitué d'ingrédients rigoureusement sélectionnés, de hautes qualités nutritionnelles, pour le bien être des chiens, en bonne santé. Source unique de protéine animale : la protéine d'insectes. 80% des protéines sont apportées par les protéines d'insectes. La protéine d'insecte : une protéine d'avenir (source alternative de protéine tout aussi délicieuse) - de haute qualité nutritionnelle. Son profil en acides aminés est adapté aux besoins spécifiques des chiens avec : - Un apport d'énergie, grâce à l'insecte Tenebrio molitor qui contient de la matière grasse hautement assimilable pour un apport d'énergie - Ainsi qu'une peau saine avec un apport en oméga 6 (acides gras essentiels) Une alimentation sans céréale (et sans gluten), avec une teneur modérée en amidon (22%) et des ingrédient hyperdigestibles tel que la fécule de pomme de terre et l'amidon de pois pour un bon fonctionnement digestif. Des ingrédients naturels tel que les fruits et les légumes pour un apport naturel de nutriments. Les fibres solubles et insolubles et leur rapport équilibré sont reconnus pour une bonne régulation du transit intestinal. Les fibres de pomme contiennent des fibres solubles, les cosses de féveroles et le panais contiennent des fibres insolubles, les carottes sont riches en fibres, et les topinambours contiennent des prébiotiques. Les fibres de pomme, les carottes, la tomate, le cassis, le melon et l'acérola contiennent des antioxydants naturels. Les antioxydants naturels (polyphénols, SOD, bêta-carotène) permettent une protection cellulaire – Anti-âge De la graisse de canard, de l'huile de poisson et de l'huile de colza pour un apport équilibré en oméga 6 et en oméga 3 (dont EPA et DHA) pour une peau saine et un pelage brillant. Les oméga 3 ont une activité anti-inflammatoire et permettent le bon fonctionnement de la barrière cutanée et digestive. Soucieux de notre impact environnemental notre emballage est composé de papier recyclable et imprimé avec de l'encre à l'eau. Près de 90% des ingrédients de Pure Life Insect Chien sont d'origine France, sourcés auprès de nos fournisseurs, partenaires, de haute qualité.