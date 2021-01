Est-ce que 2021 sera l’année où le prix des téléphones n’augmentera finalement pas?

2021, l’année choisie pour que le prix des smartphones atteigne son apogée?

Dans le monde de la téléphonie mobile, il existe différents utilisateurs. Certains préfèrent les téléphones bon marché à moins de 200 euros, d’autres préfèrent les smartphones un peu plus chers mais ne dépassant pas la barre des 700-800 euros et il y en a d’autres qui veulent le meilleur quel que soit le prix d’un smartphone.

Ces derniers sont les personnes qui dépensent plus de 1000 euros sur un appareil haut de gamme chaque année et c’est que nous portons quelques années que le prix des smartphones n’arrête pas de croître. Illusions de nous qui pensions que le prix des smartphones avait culminé!

Désormais, 2021 pourrait être une année différente et certains «experts» du secteur estiment que cette année pourrait nous apporter quelques surprises. Une année où le prix des smartphones pourrait stagner.

2021: fin de la hausse des prix?

Il y a quelques mois, nous avons plaisanté en disant que les téléphones portables pouvaient coûter plus de 2 000 €. De nos jours, cela ne semble pas très tiré par les cheveux.

Avec chaque téléphone de nouvelle génération, nous voyons comment le prix augmente. De meilleurs écrans, des processeurs plus puissants, des capteurs photo plus nombreux et de meilleure qualité, de nouvelles technologies comme la 5G … Il existe de nombreuses « excuses » pour augmenter le prix des appareils année après année.

Cependant, comme le rapporte l’Autorité Android, Jeff Moore de la société Wave7 Research ose affirmer que 2021 pourrait être l’année choisie par les marques pour arrêter de lancer des smartphones de plus en plus chers.

Comme il l’a déclaré, le succès des smartphones comme le Samsung Galaxy S20 FE devrait amener différentes entreprises à voir que les téléphones de ce style (gammes moyennes / hautes avec des prix contenus) est ce que veulent les utilisateurs.

Mais ce fait n’est pas propre à Samsung. LG a confirmé une amélioration de ses ventes grâce à des appareils comme le Velvet, un terminal vraiment sympa, pas cher et puissant qui n’est pas un haut de gamme mais que nous avons pu analyser et que nous avons beaucoup aimé. Aussi Apple avec son iPhone 12, peut-être l’un des haut de gamme «les moins chers» que l’on puisse trouver aujourd’hui.

Ensuite? Le marché actuel confirme que la plupart des utilisateurs parient sur des terminaux haut de gamme mais sans dépasser les 1000 euros / dollars. Des appareils à haute performance mais sans les prix inaccessibles du produit phare de la plupart des entreprises.

Par conséquent, ce que les experts disent, c’est qu’en 2021, il y aura encore des téléphones chers mais il y aura une augmentation des smartphones haut de gamme «bon marché» à vendre. Des smartphones avec les meilleurs du marché mais pour lesquels il n’est pas nécessaire de prendre une hypothèque pour les acheter. Si tel est le cas, 2021 peut être une excellente année.

