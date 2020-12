Est-ce que «200 cigarettes» est disponible en streaming?

Quand il s’agit de vacances d’hiver, Noël reçoit tout l’amour cinématographique. Les films mettant en vedette le Père Noël, le gui et les personnages ne manquent pas pour découvrir le vrai sens de la saison. Le réveillon du Nouvel An et le jour de l’An, en revanche, ne semblent pas inspirer le même enthousiasme chez les cinéastes ou les cinéphiles.

La liste des films du Nouvel An est malheureusement courte. Il y a la comédie romantique Garry Marshall 2011 Réveillon de Nouvel an. Et il y a des films tels que L’appartement et Quand Harry rencontre Sally…, qui présentent des scènes importantes se déroulant pendant le réveillon du Nouvel An. Et il y a 200 cigarettes, un film de 1999 mettant en vedette un who’s who des célébrités de la fin des années 90, dont Courtney Love, Christina Ricci et Paul Rudd.

« 200 cigarettes » était une bombe au box-office

Courtney Love et Paul Rudd dans 200 cigarettess | Paramount / Getty Images

Bien qu’il ait lieu le soir du Nouvel An, 200 cigarettes est arrivé dans les salles à la fin de février 1999. Les critiques n’étaient pas gentils avec la comédie d’ensemble, la rejetant comme «en état de mort cérébrale» (The Washington Post) et «boiteux et laborieux» (Roger Ebert). Le film n’a rapporté que 6,8 millions de dollars au box-office.

Dans le film, qui se déroule à New York en 1981, une femme nommée Monica (Martha Plimpton) organise une fête du Nouvel An dans son appartement de l’East Village. Alors qu’elle panique à l’idée que personne ne se présente, ses divers invités se dirigent vers sa fête. Ils incluent Rudd (arborant des côtelettes de mouton impressionnantes) dans le rôle de Kevin, un gars découragé par sa rupture avec sa petite amie artiste (Janeane Garofalo). Love joue Lucy, la meilleure amie de Kevin. Ricci et Gaby Hoffman sont Val et Stephie, une paire d’adolescents de Long Island qui se perdent dans la ville sur le chemin de la fête, tandis que Dave Chapelle fait une apparition en tant que chauffeur de taxi à la voix douce. Ben Affleck est un barman prétentieux. Le reste de la distribution comprend Jay Mohr, Casey Affleck, Kate Hudson, Nicole Ari Parker et Elvis Costello (comme lui-même).

« 200 cigarettes » a atteint le statut de culte

Malgré les critiques négatives, 200 cigarettes a atteint un statut de culte, en partie grâce à ses costumes, qui ont été conçus par Susan Lyall (qui a également créé les costumes en Registres Empire), ainsi que sa distribution étoilée.

Dans une interview avec iD, Lyall a expliqué qu’elle s’était tournée vers le légendaire magasin vintage de New York Trash & Vaudeville, d’autres magasins d’occasion et vintage, les archives de la créatrice Betsey Johnson et son propre placard pour créer les looks mémorables de chaque personnage du film. Elle a également trouvé l’inspiration de style dans le livre de 1986 de la photographe Nan Goldin La ballade de la dépendance sexuelle, qui a capturé des gens de l’East Village «à la recherche d’amour, dans des appartements de merde et portant des manteaux vintage», a-t-elle expliqué.

Les costumes ont même menacé de provoquer un peu de drame entre deux membres de la distribution, a rappelé Lyall.

«Dans la bande-annonce de maquillage, Courtney Love a vu une photo de continuité de Christina Ricci, qui était également en robe rouge, bien que très, très différente, et qui était scandalisée. elle a dit. «Le fait est qu’ils n’ont jamais été dans le même cadre, et comme je lui ai expliqué à l’époque, Val était quelqu’un qui aspirait à être comme son personnage de Lucy, mais manquait de panache vestimentaire de Lucy.

Vous ne pouvez pas diffuser «200 cigarettes»

Peut-être en ajoutant à 200 cigarettes ‘s le statut de film culte est qu’il est presque impossible de regarder ces jours-ci. Le film ne peut être diffusé nulle part. Cela peut être dû à sa bande originale étendue, qui comprend des chansons de Blondie, The Go-Gos, The Cars, The Ramones, et plus encore, spéculait l’hebdomadaire alternatif de Seattle, The Stranger.

Non seulement il est impossible de diffuser 200 cigarettes, mais c’est difficile à trouver sur DVD. Les copies du film se vendent plus de 200 € sur Amazon. Cependant, le film est disponible à la location sur DVD.com de Netflix.

