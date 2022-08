Est-ce mal d’essayer de draguer des filles dans un donjon ? Saison 4 Episode 4 Compte à rebours, date de sortie

Est-ce mal d’essayer de draguer des filles dans un donjon ? Le compte à rebours de la saison 4, épisode 4, a été officiellement confirmé et, à cause de cela, tous les fans de cette série sont vraiment très excités pour son prochain épisode. Nous sommes donc ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous couvrirons tous les détails possibles sur Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon ? Saison 4 Episode 4 Compte à rebours. Ici, nous révélons également plusieurs autres détails comme où vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les détails de Casr et bien plus encore. Alors sachons-le.

Il s’agit d’une série animée japonaise basée sur une série de romans légers du même nom qui a été écrite par Fujino Ōmori et illustrée par Suzuhito Yasuda. après cela, il a été adapté pour la production d’anime, puis son premier épisode est sorti le 4 avril 2015 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement au Japon mais aussi dans de nombreux autres pays.

L’intrigue de cet anime se déroule dans le nom de la ville d’Orario. La ville abrite un certain nombre de dieux qui, à la recherche d’excitation, ont choisi de limiter leurs pouvoirs divins afin de faire l’expérience des difficultés de ceux qui résident sur le monde des mortels. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette émission, vous trouverez cet anime plus intéressant et vous serez toujours curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. En ce moment, tous ses fans recherchent Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In a Dungeon? Saison 4 Episode 4 Compte à rebours. Alors sachons-le.

Est-ce mal d’essayer de draguer des filles dans un donjon ? saison 4, épisode 4 Compte à rebours

Maintenant, nous allons vous parler de Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon? Saison 4 Episode 4 Compte à rebours et date de sortie. L’épisode 4 de cette série sortira le 13 août 2022. Si vous voulez savoir ce qui va se passer dans cet épisode à venir ou si vous aimez regarder des dessins animés, vous devrez attendre la date indiquée ci-dessus.

Si vous voulez regarder cette série animée, vous pouvez la regarder sur Tokyo MX, BS11 et SUN. Il s’agit de la plateforme de streaming officielle pour cet Anime. Si vous souhaitez diffuser cet anie sur une plate-forme en ligne, vous pouvez le regarder sur Crunchyroll. Si vous avez manqué l’épisode précédent, vous pouvez en profiter ici. Gardez simplement à l’esprit que la disponibilité de cet anime sur ces plateformes dépendra de votre région.

Liste des épisodes de la saison 4

Voici la liste des épisodes de la saison 4 qui sont connus à ce jour.

« Lecture (Reminisce) »

« Prélude (nuit avant le départ) »

« Les Grandes Chutes (Les Grandes Chutes) »

« Parasite (Viscum Album) »

À déterminer

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés au dernier Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon ? Compte à rebours de la saison 4, épisode 4, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Alors, attendez la date de sortie pour regarder cet épisode à venir. Si vous avez des questions sur Est-ce mal d’essayer de ramasser des filles dans un donjon ? Saison 4 Episode 4 Compte à rebours dans votre esprit, vous pouvez nous demander dans la section commentaire. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

