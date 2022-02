Est-ce les Illuminati dans la nouvelle bande-annonce de Doctor Strange 2 ?

Peu de temps avant le début du Big Game avec les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati, Disney a sorti une super bande-annonce tôt. Le nouveau Docteur Strange dans le multivers de la folie la bande-annonce était bourrée d’action. Doctor Strange variantes Defender Strange et Strange Supreme, plus de plans d’action de Xochitl Gomez comme America Chavez, Shuma Gorath, des zombies et bien plus encore.

Une scène particulière s’est démarquée avec une voix presque claire du professeur X, exprimée par Patrick Stewart, en arrière-plan. La voix dit : « Nous devrions lui dire la vérité. Et même si Disney et Marvel ont l’habitude de jouer à la mauvaise direction en déplaçant les voix et les scènes dans les bandes-annonces, lorsque vous entendez la voix, elle apparaît sur une scène avec plusieurs chaises lorsque la voix dit « nous ». Serait-ce une version multivers des Illuminati ?

FILM VIDÉO DU JOUR

Les Illuminati sont un groupe de héros qui se réunissent en secret pour aider à façonner le statut des humains dotés de capacités. Tony Stark était l’un des fondateurs originaux du groupe composé de Black Bolt, Reed Richards, Namor, le professeur X, Tony Stark et même le docteur Strange lui-même. Le groupe était responsable de l’envoi de Hulk hors du monde lorsqu’ils le considéraient comme une menace trop importante pour rester sur Terre. C’est l’événement qui a commencé Hulk de la guerre mondialel’arc comique que les événements de Thor : Ragnarok étaient basés sur, bien que vaguement.

Les Illuminati apparaissant dans Doctor Strange 2 coïncident avec des rumeurs





Renard du 20e siècle

Alors, cela pourrait-il théoriquement être les Illuminati ? Bref… oui. La plupart des personnages de l’organisation secrète ont déjà été introduits dans le MCU, et le reste est en route comme Namor et Reed Richards. Le groupe, comme mentionné précédemment, comprend également Doctor Strange. Voici cependant le kicker de tout cela. Ces dernières semaines, la rumeur a commencé à circuler indiquant que Tom Cruise jouera une variante de Tony Stark, dont on dit qu’il s’agit d’une version incroyablement puissante qui possède trois Infinity Stones. Patrick Stewart a été confirmé depuis un bon moment maintenant, c’est que le professeur X aura une apparition dans le film.

La combinaison de ces rumeurs dans le film, ainsi que la voix off, semblent indiquer la possibilité que l’un des plus grands moments à l’écran se produise dans le MCU. Passant aux deux prochaines phases du MCU, Disney met tout en œuvre. Fantastic 4, Moon Knight, Blade, Black Panther 2, et une pléthore d’autres sont tous mis en place pour apporter de grandes choses au prochain grand méchant attendu du MCU, Kang The Conqueror. La plupart de ces films devraient apporter des quatrièmes tonnes de nouveaux personnages et camées tels que le dernier festival de camées, Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Découvrez la bande-annonce de Doctor Strange dans le multivers de la folie ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. Qu’est-ce qui a attiré votre attention? Le film sort en salles et ouvre un peu plus le multivers le 6 mai 2022.





Jimmy Kimmel fait exploser les Oscars pour sa nomination Ne regardez pas Spider-Man: No Way Home Jimmy Kimmel a critiqué les choix des Oscars de cette année pour avoir nominé Don’t Look Up pour le meilleur film sur le hit Spider-Man: No Way Home.

Lire la suite





A propos de l’auteur