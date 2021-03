Est-ce le contrôleur PSVR nouvelle génération de Sony?

Alors que les contrôleurs PlayStation Move ont dépassé considérablement leur espérance de vie, la fin approche pour les baguettes en forme de jouets sexuels de Sony. Parallèlement à l’annonce d’un casque PlayStation VR de nouvelle génération la semaine dernière, l’organisation a également annoncé qu’elle était occupée à se lancer dans une paire de nouveaux appareils de mouvement, qui utiliseront la technologie du DualSense.

Et un brevet déterré par GamesIndustry.biz nous a potentiellement donné notre tout premier aperçu. Alors que le fabricant dépose de la paperasse pour toutes sortes d’idées folles – y compris des périphériques à base de fruits – cette application pour un nouvel «appareil de contrôle» sonne comme si elle pourrait potentiellement évoluer vers un véritable produit de vente au détail. Il détaille deux combinés avec de petits panneaux LED.

Le plus intéressant de tous est peut-être que les documents font référence à des déclencheurs adaptatifs, comme dans le pad de la PS5, ainsi qu’à des retours haptiques. Il aborde également le suivi des doigts – une technologie que nous savons explorée par Sony – et explique comment la fonctionnalité pourrait s’associer au retour haptique susmentionné pour créer la sensation de tenir des objets physiques.

Cela semble potentiellement coûteux, mais ce serait transformateur en termes de type d’expériences qui seraient possibles dans la réalité virtuelle. La technologie est à son meilleur lorsqu’elle est tactile, et bien que les baguettes PS Move aient pu en fournir une démonstration rudimentaire, de nouveaux combinés comme celui-ci ajouteraient une toute nouvelle dimension aux expériences.

Sony devra trouver un équilibre entre son ambition et son prix abordable, mais nous espérons qu’il pourra trouver le bon mélange. Nous pouvons déjà supposer que son casque PSVR de nouvelle génération aura un écran de résolution plus élevée et que la puissance avancée du matériel PS5 lui permettra de rendre des mondes plus détaillés. Les commandes sont la prochaine pièce du puzzle, et nous avons hâte de voir de quoi il s’agit.