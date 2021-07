Est-ce Jared Leto ? Le premier regard sur son personnage dans House of Gucci est époustouflant

Maison de gucci C’est l’une des grandes premières attendues sur grand écran plus tard cette année. C’est un film qui suit tout sur le meurtre de Maurizio gucci, en 1995. Le petit-fils du créateur de la célèbre marque de mode italienne a été assassiné dans une rue de Milan sur ordre de son ex-femme Patrizia Reggiani. Les stars de cinéma Lady Gaga Oui Adam Pilote, qui fera deux de ces personnages, mais intègre également le casting Jared Leto.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux du film ont dévoilé un premier aperçu de chacun des personnages et, sans aucun doute, celui du chanteur de 30 secondes vers Mars C’est celui qui a le plus surpris le public. C’est que dans l’image il n’y a aucune trace de l’acteur et du musicien nulle part. Nous vous disons plus de détails.

Jared Leto méconnaissable chez House of Gucci

Oscarisé pour son rôle dans Club des acheteurs de Dallas interpréter en Maison de gucci à Paul Gucci, cousine de Maurizio et fils de Aldo Gucci. Le vrai Paolo est décédé à l’âge de 64 ans dans la ville de Londres des suites d’une complication hépatique. Comme son apparence est très différente de celle de l’acteur, l’équipe de maquillage et de costumes a dû faire beaucoup de travail pour que Leto ressemble au vrai personnage.

Et le résultat est un vrai succès. Dans l’affiche qui a été publiée, il n’y a presque aucune indication que derrière cette personne se trouve en fait Jared Leto. En fait, qui a le plus surpris les utilisateurs. Le rôle de l’artiste sera extrêmement important dans l’histoire ainsi que celui de Al Pacino, qui incarnera le père de Maurizio, Rodolfo Gucci.

Le casting est complété par des performances de Jérémy repasse, Jack Huston, Camille Cottin Oui Salma Hayek. Maison de gucci Il est dirigé par Ridley Scott et c’est une adaptation du livre La maison Gucci : une histoire sensationnelle de meurtre, de folie, de glamour et de cupidité, écrit par l’auteur Sara Gay Forden.

Quand House of Gucci ouvre ses portes

Le tournage du film a commencé au milieu d’une pandémie en février 2021 à Rome, en Italie. Des scènes ont également été enregistrées dans le Alpes italiennes, Suisse, Florence, Lac de Côme et la ville unique de la mode, Milan. Le film devrait avoir sa première américaine le 24 novembre de cette année.