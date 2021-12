Est-ce encore Superman ? Un réalisateur veut à nouveau Henry Cavill dans le rôle de Clark Kent

Avec la coupe de Justice League à partir de Zack Snyder, le snyderverse dit au revoir pour toujours à DC Univers étendu (DCEU). Même les campagnes de fans n’ont pas pu empêcher ce cinéaste de continuer à travailler côte à côte avec Photos de Warner Bros.. Après ce lancement, le réalisateur a fait le grand saut Netflix où il a lancé une nouvelle franchise, qui est née avec Armée des morts et, comme il l’a dit, ce serait un produit avec la plus grande liberté possible, grâce à la confiance du géant de la Diffusion.

La sortie de Snyder du DCEU elle a aussi posé problème à l’un de ses acteurs, Henri Cavill, qui a été laissé dans une sorte de limbes. Votre contrat en tant que Superman c’était fini et quand il y a eu des spéculations sur le fait de le revoir (surtout avec cette scène post-générique de Shazam ! dans lequel un Kal-el sans tête), la fin définitive de Snyderverse compliqué son retour. Bien que maintenant, l’acteur et les fans aient des raisons d’être excités.

Matthieu Vaughn, le réalisateur de la trilogie Kingsman a assuré qu’il avait en tête de faire un nouveau film du Homme d’acier avec Henri Cavill en tant que protagoniste. C’est lors d’une interview avec le média L’Enveloppe, où il a été dit ce qui est arrivé à sa suite à Homme d’acier enterré par Photos de Warner Bros. après l’échec commercial de Justice League en 2017. Vaughn avait été choisi pour faire une suite au film de Snyder et il semble qu’il soit toujours excité à l’idée de le faire.

« J’étais désespéré de faire un film de Superman. Désespéré. J’ai proposé un super film de Superman avant qu’ils ne fassent Man of Steel. », il a compté Vaugh qui a conduit à Cavill dans Argylle, le film de Manzana qui sera vu en 2022, et il a dit qu’il était « incroyable ». En outre, il a souligné : « Je pense qu’il y a encore de la place pour un nouveau film de Superman. Mais une appropriée. Un film de Superman coloré et amusant. Pas un sombre ”, a-t-il affirmé.

La critique de Vaughn du Snyderverse

Dans le même entretien avec L’Enveloppe, Vaughn remis en cause la décision de DCEU continuer Homme d’acier avec Batman c. Superman. Le directeur de travaux tels que X-Men: Première classe, il a souligné : « Je pense que c’était une erreur de mettre l’ambiance de Homme chauve-souris dans le monde de Superman. Je pense qu’ils sont séparés et ne peuvent pas être assemblés de quelque façon que ce soit, dans mon esprit. Cela devrait être amusant. Je veux dire, regarde, évidemment, Le Chevalier Noir C’était différent, ça avait du sens et c’était génial, comme film et comme bande dessinée. Mais Superman c’était toujours… j’ai adoré le film de Superman à partir de Richard Donner Et je pense que Wonder Woman cela a fonctionné parce que je pense que c’était fondamentalement refaire Superman d’une manière étrange « .

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂