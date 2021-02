Est-ce digne du SuperBowl?

Alors que SuperBowl 2021 est sur le point de démarrer, nous avons voulu aller aux jeux vidéo pour en savoir un peu plus sur ce sport presque inconnu dans notre pays. Il y a de plus en plus de fans de football américain, même s’ils ont encore du mal à suivre ses règles. On le voit dans Madden NFL 21, et au passage on analyse à quoi ressemble le jeu d’EA Sports.

L’Europe est un continent dominé par le football. Celui qui a été inventé en Angleterre. Football, que diraient les Yankees? Si ça, un peu de basket aussi. Mais le roi du sport est le football. Le sport purement américain ne finit pas de cailler sur le Vieux Continent. Pas de hockey, pas de baseball. Et le football américain non plus.

Ce que nous avons pu voir, c’est que les fans de ce football, qui porte le même nom, mais qui ne lui ressemble en rien, grandissent petit à petit. Il ne se développe pas rapidement, mais dans chaque SuperBowl, cela montre qu’il y a plus de followers que l’année précédente. Et c’est plus que bien.

Bientôt – ou déjà dans le passé, selon le moment où vous lisez ces lignes – une nouvelle édition sera jouée. Le premier avec le coronavirus officiellement déclaré. Du dernier de Tom Brady, un homme qui à 43 ans va tenter de remporter sa septième bague de champion. Et l’un des nombreux que son rival jouera aujourd’hui, Patrick Mahomes, qui possède également une bague.

Le principal handicap du football américain en Espagne – et dans toute l’Europe – est l’ignorance générale des règles du jeu. Beaucoup d’entre nous regardent les matchs et nous ne découvrons pas tous ce qui se passe. La même chose se produit lorsque nous affrontons Madden NFL 21 dans l’une de ses éditions.

Les Américains apprécient certainement le jeu beaucoup plus que nous. Et cela se traduit par un autre obstacle difficile en Espagne. Le jeu arrive sans traduction en espagnol. Pas seulement les voix, mais toutes les lignes de dialogue apparaissent en anglais. S’il est difficile de connaître les lois du football américain, c’est pour beaucoup une barrière insurmontable.

Madden NFL 21 en anglais uniquement

Bien sûr, nous comprenons la raison pour laquelle il est venu dans notre pays de cette manière. Les ventes de Madden NFL sont résiduelles et à la fin, l’argent d’une traduction pourrait se traduire par des pertes dans la section financière. Bien que, comme toujours, ce soit un merlan qui se mord la queue. Le jeu se vendrait-il plus s’il arrivait en espagnol?

La saga est l’une des plus anciennes de l’industrie. Le premier jeu est apparu en 1988 sous le nom de John Madden Football. Depuis, il a traversé différentes époques. Si l’on laisse de côté les anciennes versions, où les limitations matérielles empêchaient les grandes expressions sportives, Madden NFL a tenté de trouver son identité entre les titres d’arcade et la simulation la plus pure.

C’est quelque chose qui se passe dans les autres sagas sportives d’EA Sports. Et enfin, les complexes ont été supprimés et ils ont adopté la ligne d’arcade. FIFA 21 ne peut plus être considéré comme un simulateur. Ses nouveaux éléments d’arcade et son gameplay – pratiquement celui d’une vie – l’éloignent du vrai football. Cette année, vous pouvez même peindre les lignes du champ avec des «petites couleurs» amusantes.

Certains peuvent penser que c’est une erreur. Pour notre part, nous ne pouvons qu’applaudir pour cette décision. Le jeu s’avère très amusant, et avoir un spectacle d’esport – l’un des bras armés d’EA Sports – fait plus de bien que de mal. Qu’a fait Madden NFL? Exactement le même.

La franchise est progressivement devenue un jeu d’arcade. Ce n’est pas non plus une arcade folle. La simulation existe toujours au moins lorsqu’il s’agit de respecter les règles. Mais vous pouvez jouer même si vous n’avez aucune idée de ce que vous faites. C’est amusant et c’est finalement d’une importance vitale dans le monde ludique.

Electronic Arts a cessé de travailler sur la section graphique. Peut-être en attendant que la nouvelle génération s’installe. Nous avons imaginé que le manque regrettable de stock de consoles n’était pas sur les plans des studios de développement externes. La même chose s’est également produite dans FIFA, ce n’est pas quelque chose d’exclusif à Madden.

Le droit chemin

Si EA Sports poursuit cette ligne, la franchise pourrait enfin trouver son chemin. Non seulement aux États-Unis, mais sur le continent européen. Cela nous semble encore compliqué, mais en même temps nous pensons qu’il a pris le bon chemin après avoir trébuché. Il ne suffirait plus que la NBA revienne, mélangeant simulation et arcade de manière si intelligente. Il manque un rival de NBA 2K.

Madden NFL 21 a ajouté un mode histoire fantastique dans lequel nous suivons une jeune star. Je me souviens d’El Camino de FIFA, même si dans ce cas nous nous sommes mis dans la peau d’un étudiant américain de la NCAA —National Collegiate Athletic Association—. La rivalité ne manque pas contre l’ami qui cesse d’être l’ami pour être le rival. L’histoire semble être tirée d’un film d’amélioration de base, mais cela fonctionne bien et sert à écrire une narration dans le jeu vidéo.

Les enveloppes et les cartes à la FIFA Ultimate Team ne manquent pas et évidemment des tournois et de puissantes licences de joueur et d’équipe. Le match a été battu à plusieurs reprises à sa sortie. Peut-être injuste. Ou peut être pas. Ce que nous avons vu dans cette finale de la saison est différent. C’était peut-être les patchs. Mais bien sûr, un match de football qui insiste sur le fait que nous pouvons jouer sans paniquer est un pari magnifique.

Nous n’allons pas non plus soulever ce Madden vers les cieux. C’est juste un bon match. Digne du SuperBowl. Au moins un SuperBowl secoué par un coronavirus comme celui qui sera joué cette année. Il marquera la voie du futur et est un jeu hautement recommandé. N’ayez pas peur de courir vers la zone des buts.