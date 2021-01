Est-ce ainsi que Dark Maul apparaîtra dans la série Obi-Wan Kenobi?

Il y a peut-être un moyen pour Dark Maul d’apparaître dans le Obi Wan Kenobi série, actuellement en préparation pour Disney +. Maul, qui est apparu pour la première fois dans La menace fantôme, n’a pas passé beaucoup de temps à l’écran en live-action, en dehors de sa brève apparition dans Solo. Mais grâce à La guerre des clones et Rebelles, beaucoup de profondeur a été ajoutée au personnage. Bien qu’il y ait encore des lacunes et, comme le suggère une nouvelle théorie des fans, le prochain Guerres des étoiles montrer pourrait aider à combler certaines de ces lacunes.

Avant de creuser, nous devons souligner qu’il ne s’agit que d’une théorie des fans. Rien de plus. Rien de moins. Cela étant dit, sur le sous-programme Star Wars Theories, l’utilisateur Owenator_Productions a avancé la théorie suivante. Essentiellement, cela mettra Maul face à face avec Dark Vador.

«Dans la série, nous suivrons Obi Wan en train de faire ses affaires existentielles bien sûr, puis Vader essayant de le retrouver. Cela conduira Vader à trouver Maul, pensant peut-être que Maul a une certaine connaissance de l’endroit où se trouve Kenobi. Mais Maul n’a aucune idée qu’Obi Wan a survécu. Vader trouve Maul, le combat, et l’empire procède à la destruction de Crimson Dawn. Maul survit, gagnant le nom de «L’Ombre» que les inquisiteurs de Rebels lui appellent. À la suite de la destruction de son syndicat criminel, Maul s’enfuit, ce qui le conduit là où il est au début des rebelles, échoué sur Malachor. Maul vient d’apprendre de Vader quelque chose d’important, qu’Obi Wan est peut-être encore en vie. Cela le rend fou de retrouver Obi Wan, se connectant directement à Rebelles là où il tente de le retrouver. «

Il y a beaucoup à déballer ici. Ce que nous savons avec certitude, c’est que le Obi Wan Kenobi spectacle, qui verra Ewan McGregor reprendre son rôle du Guerres des étoiles prequel trilogy, aura lieu dix ans après La revanche des Sith. Hayden Christensen sera également de retour pour jouer Darth Vader. À cause de ce qui s’est passé dans Rebelles, Obi-Wan et Maul ayant une revanche à mort, ils ne pourront pas s’affronter dans la série. Mais cette théorie permet à Maul d’apparaître. De plus, cela rassemblerait pour la première fois deux des plus grands méchants de l’histoire de la franchise en live-action.

The Mandalorian présentait de nombreuses relations avec les rebelles. Donc ce ne serait pas surprenant pour Obi Wan Kenobi Faire la même chose. De plus, à cause de ce qui s’est passé Solo, il y a des questions auxquelles il faut répondre concernant le syndicat du crime Crimson Dawn que Maul dirigeait pendant un certain temps. Mais, il y a quelques problèmes de chronologie possibles ici, qui ont été notés dans le post Reddit. Solo se déroule, plus ou moins, en même temps que le spectacle Obi-Wan, à peu près un an. Il faudrait donc concilier et régler cela pour que cela fonctionne.

En supposant que les esprits créatifs de Lucasfilm puissent naviguer dans la chronologie, c’est un moyen convaincant d’ajouter de la profondeur à l’émission. Deborah Chow, qui a réalisé des épisodes de The Mandalorian, est prêt à diriger la série. Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cela nous vient via les Star Wars Theories Reddit.

Sujets: Obi-Wan Kenobi, Star Wars