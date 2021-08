Essoufflement, fatigue et autres longs symptômes du COVID peuvent durer un an pour de nombreux patients (étude de Wuhan)

in

La fatigue et l’essoufflement affligent encore de nombreux patients un an après leur hospitalisation pour COVID-19 , selon une nouvelle étude chinoise appelant à une meilleure compréhension des effets à long terme de la pandémie sur la santé.

Environ la moitié des patients sortis de l’hôpital pour Covid souffrent toujours d’au moins un symptôme persistant – le plus souvent de la fatigue ou une faiblesse musculaire – après 12 mois, selon l’étude publiée vendredi dans la revue médicale britannique The Lancet.

La recherche, la plus importante à ce jour sur la maladie connue sous le nom de « long Covid », a ajouté qu’un patient sur trois souffre toujours d’essoufflement un an après son diagnostic.

Ce nombre est encore plus élevé chez les patients plus sévèrement touchés par la maladie.

« En l’absence de traitements éprouvés ni même de conseils de réadaptation, le long Covid affecte la capacité des gens à reprendre une vie normale et leur capacité à travailler », a déclaré The Lancet dans un éditorial publié avec l’étude.

« L’étude montre que pour de nombreux patients, le rétablissement complet du COVID-19 prendra plus d’un an. »

L’étude a suivi près de 1 300 personnes hospitalisées pour Covid entre janvier et mai 2020 dans la ville chinoise centrale de Wuhan – le premier endroit touché par une pandémie qui a depuis infecté 214 millions de personnes dans le monde, tuant plus de 4 millions.

La part des patients observés présentant au moins un symptôme a diminué de 68 pour cent après six mois à 49 pour cent après 12 mois.

L’inconfort respiratoire est passé de 26% des patients après six mois à 30% après 12 mois, selon le communiqué.

Il a révélé que les femmes touchées étaient 43 % plus susceptibles que les hommes de souffrir de fatigue ou de faiblesse musculaire persistante, et deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic d’anxiété ou de dépression.

Mais il a déclaré que 88% des patients qui travaillaient avant leur diagnostic étaient retournés à leur travail un an plus tard.

L’étude s’ajoute à des recherches antérieures qui ont averti les autorités de différents pays qu’elles doivent être prêtes à fournir un soutien à long terme aux agents de santé et aux patients touchés par Covid.

« Long Covid est un défi médical moderne de premier ordre », a déclaré l’éditorial, appelant à davantage de recherches pour comprendre la maladie et de meilleurs soins pour les patients qui en souffrent.

