Essenza Scv12. Le «monstre» De Lamborghini Exclusif Aux Pistes

Le tant attendu Lamborghini Essenza SCV12 a été (enfin) révélé. C’est la première voiture créée par la division Wire-to-Wick Squadra Corse, destinée aux circuits, mais non homologuée pour aucune compétition – un peu comme les modèles Ferrari FXX.

Descendant direct de modèles tels que la Miura Jota et la Diablo GTR, c’est à lui de lancer le V12 atmosphérique le plus puissant jamais développé par Lamborghini.

Le V12 atmosphérique est capable, selon la marque Sant’Agata Bolognese, charge plus de 830 ch, fonctionne comme un élément structurel du châssis et couplé à celui-ci, nous trouvons une nouvelle boîte séquentielle à six liens.

Avec un rapport poids / puissance de 1,66 ch / kg, la Lamborghini Essenza SCV12 possède un châssis monocoque en fibre de carbone, des roues en magnésium (avec des pneus Pirelli de 19 ”à l’avant et 20” à l’arrière) et des disques et les étriers de frein développés par Brembo Motorsport.

L’aérodynamique tirée du monde de la compétition

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques mois, lors du développement de l’Essenza SCV12, Squadra Corse a accordé une attention particulière à l’aérodynamique.

Pour cette raison même, la nouvelle supercar italienne a des niveaux d’efficacité aérodynamique et appui supérieur, par exemple, à un GT3, avec une valeur de appui à 250 km / ha pour s’installer sur un surprenant 1200 kg.

Visuellement ne trompe pas… c’est une Lamborghini

Contrairement aux caractéristiques techniques, s’il y avait une chose que nous ne savions pas vraiment sur la Lamborghini Essenza SCV12, c’était précisément son apparence – le modèle camouflé cachait trop de détails.

Conçu par le Lamborghini Centro Stile – auteur de toutes les courses Lamborghini depuis la création de la Squadra Corse – l’Essenza SCV12 ne cache pas ses origines.

De cette manière, les lignes angulaires sont des éléments constants ainsi que des éléments hexagonaux parmi lesquels se détachent les phares et la prise d’air sur le toit.

Comme nous vous l’avons déjà dit, les propriétaires de Lamborghini Essenza SCV12 pourront suivre des cours de conduite sur plusieurs circuits. Les voitures seront stockées dans une nouvelle installation construite à Sant’Agata Bolognese pour le club Essenza SCV12.

Selon Lamborghini, chaque voiture disposera d’un garage personnalisé et de services dédiés, permettant aux propriétaires de surveiller leurs voitures 24 heures sur 24 grâce à un app. Le prix de ce modèle exclusif reste inconnu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂