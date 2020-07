Essenza Scv12 Est La Lamborghini La Plus Puissante Jamais Conçue

Le moteur V12 atmosphérique le plus puissant de Lamborghini est disponible dans la nouvelle hyper sportive Essenza SCV12. Conçu exclusivement pour une utilisation sur piste, il sera produit en série limitée à 40 exemplaires.

La dernière création de Squadra Corse, la division compétition de Lamborghini, est l’Essenza SCV12, une hypercar à propulsion arrière conçue pour être utilisée exclusivement sur piste. La production limitée à seulement 40 exemplaires renforce son caractère exclusif.

Descendant direct de modèles emblématiques comme la Miura Jota et la Diablo GTR, l’Essenza SCV12 a été développé sur la base de la plate-forme Aventor et a reçu le moteur atmosphérique V12 le plus puissant jamais produit par Lamborghini.

Ce bloc V12 est prêt à délivrer plus de 830 ch, avec une augmentation significative de la puissance, grâce à l’effet d’admission forcée à haute vitesse.

Les tuyaux d’échappement ont été conçus en collaboration avec Capristo pour réduire la contre-pression et améliorer les performances, tout en accentuant le son provenant du propulseur.

Lamborghini Essenza SCV12 a été créée pour les circuits

La transmission de la puissance aux roues arrière est assurée par une nouvelle boîte de vitesses séquentielle à six rapports, montée en bloc avec le train arrière comme élément structurel du châssis.

Châssis monocoque en fibre de carbone

Le châssis monocoque en fibre de carbone sport possède une cage de sécurité interne, ce modèle étant la première GT à être conçue pour répondre aux normes FIA pour les prototypes.

Afin d’assurer une agilité et une stabilité maximales dans les circuits les plus exigeants, les ingénieurs de Corse Squadra ils ont eu recours à des solutions cinématographiques inspirées des prototypes de la compétition, comme la suspension arrière à tige de poussée fixée directement sur la boîte de vitesses.

L’Essenza SCV12 reçoit des pneus slicks Pirelli spécifiques pour ce modèle, montés sur des roues en magnésium (19 ”à l’avant et 20” à l’arrière), avec des disques de frein et des étriers développés par Brembo Motorsport.

L’aérodynamique par la compétition

L’aérodynamisme de l’Essenza SCV12 bénéficie de l’expérience accumulée par Lamborghini Squadra Corse dans les compétitions GT pour garantir un rendement élevé et des niveaux de charge aérodynamique supérieurs à ceux d’une voiture GT3, avec une valeur de 1200 kg à 250 km / h.

Le capot avant a une double prise d’air avec une nervure centrale, typique des Huracans de compétition, qui sépare le flux d’air chaud du radiateur, canalisant l’air froid dans la prise d’air existante au centre du toit.

La section avant a un séparateur et deux appendices latéraux; sur les flancs, les flux destinés au refroidissement du moteur et de la boîte de vitesses ont été optimisés grâce à l’utilisation d’ailettes verticales situées sur les longerons. L’ensemble aérodynamique est complété par le grand aileron arrière réglable à double profil.

Le design extérieur est caractérisé par des lignes énergiques et dynamiques qui combinent l’attrait des prototypes des années 1970 avec des éléments typiques de l’ADN de Lamborghini, tels que la géométrie hexagonale qui caractérise les phares, et la prise d’air sur le toit et les bouches d’aération qui correspondent au volant.

La forme incomparable en «Y» est également présente, le style signature reproduit dans la décoration extérieure et intérieure, où chaque élément représente la meilleure combinaison de légèreté, fonctionnalité et design.

Volant inspiré de la Formule 1

Le panneau avant lui-même et le tableau de bord sont basés sur un «Y» asymétrique en carbone, un élément de roulement et de style qui marque l’habitacle, conçu pour placer le conducteur au centre d’une expérience de conduite absolue.

Le design du volant multifonction avec écran a été inspiré par les volants des monoplaces F1, pour offrir une ergonomie maximale et un toucher parfait, sans que le conducteur ait besoin de retirer ses mains de la jante, avec son design futuriste mais rationnel.

Le siège OMP spécifique, homologué FIA et avec une structure en fibre de carbone, entoure le pilote pour assurer confort, sécurité et stabilité.

Le caractère de l’Essenza SCV12 est souligné par la structure de la carrosserie, formée de seulement trois éléments pour permettre un changement rapide de ceux-ci, si nécessaire, lors des arrêts aux stands.

Les couleurs de lancement Verde Selvans, Grigio Lynx (gris), Nero Aldebaran Gloss (noir) et Arancio California (orange) seront complétées par les logos officiels des partenaires de longue date de Lamborghini Squadra Corse: Pertamina, Pirelli et Roger Dubuis.

