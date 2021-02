Essential appartient désormais à la nouvelle société du fondateur de OnePlus

Rien ne devient propriétaire de la marque Essential et de l’ensemble de sa propriété intellectuelle.

Fin janvier, Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, a finalement annoncé le nom de sa nouvelle société, «Nothing». Depuis lors, il y a eu des spéculations sur l’avenir de ce Commencez soutenu par des personnalités telles que Kevin Lin, co-fondateur de Twitch, le youtuber Casey Neistat, ou la propre division d’investissement en capital-risque d’Alphabet Inc, GV – anciennement connue sous le nom de Google Ventures -. Et même si nous savons déjà que Le premier produit de la société arrivera cet été, et ce sera un casque totalement sans fil, aujourd’hui, nous avons de nouvelles informations sur cette nouvelle société.

Et c’est que comme ils ont pu le confirmer depuis 9to5Google, Nothing, la nouvelle société de Carl Pei, est désormais propriétaire de la marque Essential, un cabinet fondé en 2017 par Andy Rubin, l’un des pères d’Android, et fermé en février 2020 après avoir lancé un seul smartphone sur le marché.

Rien n’est fait avec Essential

Selon la documentation obtenue, le mouvement de Rien implique que toutes les marques, logos et autres propriétés intellectuelles Essential appartient désormais à Carl Pei et à son équipe.

Il est à noter que, depuis quelques mois maintenant, une bonne partie des anciens membres d’Essential est allée travailler dans une nouvelle société appelée OSOM Inc, dont l’objectif est de lancer son premier smartphone basé sur Android à un moment donné de cette année 2021, se démarquant pour offrir un meilleur rapport spécifications-prix que celui de ses concurrents plus directs et pour se concentrer sur le fait d’être l’appareil le plus respectueux de la vie privée possible.

Pour l’instant, on ignore totalement si l’idée de Nothing est d’entrer dans le monde des smartphones en profitant de la marque Essential et de ses avancées dans ce domaine. Il ne faut pas oublier qu’avant de fermer ses portes, l’entreprise travaillait sur le GEM, un appareil curieux qui aspirait à devenir le parfait substitut de notre smartphone en réduisant les fonctionnalités à ce que indispensable.

