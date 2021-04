Essayez Disney Plus gratuitement: la semaine d’essai gratuite est-elle toujours disponible?

Mise à jour du 30 avril 2021: Lors de l’introduction Disney Plus était-il possible d’utiliser le service de streaming en Allemagne avec un période d’essai de sept jours à essayer pour le moment – et que complètement libre. Dans tout le pays, les nombreux contenus de Disney, Marvel et Star Wars pourraient être diffusés sans frais au cours de la première semaine.

Disney Plus: l’essai gratuit est-il toujours disponible?

Malheureusement, l’état actuel permet pas d’essai gratuit Suite. Disney Plus a annulé la semaine d’essai à l’été 2020 et ne l’a pas encore réintroduite. Tout le monde, y compris le contenu de Disney Plus Star souhaitez y accéder, vous devez souscrire directement un abonnement payant. Les prix actuels sont les suivants:

Abonnement mensuel: 8,99 €

Abonnement annuel: 89,90 €

Un abonnement vaut toujours la peine: Des classiques de Disney, des films Marvel, des productions Star Wars et des nouveaux Contenu étoile La gamme de films et de séries de Disney + est définitivement alléchante et propose du contenu pour petits et grands. Si une phase de test gratuite sous la forme d’une semaine d’essai ou même d’un mois d’essai est introduite, vous pouvez bien sûr le découvrir sur 45secondes.fr !

Message original du 29 avril 2020: Cependant, si vous n’êtes pas sûr que le service de streaming soit fait pour vous, vous n’êtes pas obligé de souscrire tout de suite un abonnement mensuel ou annuel complet. Il existe une alternative d’essai que vous pouvez utiliser.

Vous pouvez donc essayer Disney Plus gratuitement

Disney a rendu possible une semaine d’essai gratuite pour tous les clients potentiels en mars 2020. Nous vous dirons ce que vous devez faire pour obtenir ces 7 jours de Disney Plus gratuitement. Voici les étapes individuelles:

A visité disneyplus.com et cliquez sur Test gratuit maintenant. Entrez votre adresse e-mail et cliquez sur plus loin. Accepte le contrat de licence. Entrez un mot de passe et cliquez sur plus loin. Maintenant vous pouvez Démarrez un abonnement d’essai gratuit pendant 7 jours. Pour cela, vous devez Souscription mensuelle et sélectionnez un mode de paiement puis sur Accepter et continuer Cliquez sur. Vérification de votre abonnement: vérifiez vos entrées, puis appuyez sur, par exemple, ci-dessous Payer avec PayPal.

À la fin, vous avez un compte de travail chez Disney Plus et une phase de test gratuite de 7 jours au cours de laquelle vous pouvez facilement tester le service de streaming gratuitement.

Important: Si vous souhaitez rester avec un essai gratuit, vous devez annuler immédiatement après l’activation de votre semaine d’essai ou avant l’expiration des sept jours. Il reste donc avec l’essai gratuit de 7 jours. Après cela, aucun argent ne sera débité de votre compte.

Annuler Disney Plus

