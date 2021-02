Essayez de rentrer du travail dans l’effet d’avion, à venir sur PS5 cette année

Comme la plupart des gens lors de leur dernier jour d’emploi sur un lieu de travail, Solo se trouve dans une position un peu étrange. Travaillez-vous vos fesses et sortez avec un bang ou relâchez-vous et faites-vous baisser le temps avant de partir pour toujours? Quelle que soit l’option sur laquelle vous agissez, l’effet d’avion commence une fois la journée terminée. Solo essaie de rentrer à la maison après avoir quitté le travail pour la dernière fois, mais que vous y parveniez réellement, il y a une autre histoire. En fait, c’est celui que le Studio Kiku dira.

Arrivé sur PlayStation 5 à un moment donné cette année, ce jeu d’aventure se déroulant dans un avenir dystopique ne manquera pas de faire battre votre esprit. La bande-annonce ci-dessus la joue un peu vague, tout comme la description qui l’accompagne:

C’est votre dernier jour, il est temps de rentrer chez vous. Mais où est la maison? Et qu’est-ce que la maison? Es-tu seul, Solo? L’effet d’avion vous met dans la peau de Solo, un employé de bureau solitaire lors de son dernier jour au bureau et il est temps de retourner dans votre belle famille. Vous avez une famille, n’est-ce pas? Vous pensez que vous faites. Vous vous souvenez d’avoir une femme et un enfant… vous en êtes sûr. Jouant avec votre emprise sur la réalité et déformant l’équilibre du temps et de l’espace, Solo combat l’adversité alors qu’il traverse le monde abstrus et profondément esthétique de The Plane Effect.