Essayez de ne pas pleurer en regardant ce père proposer à l’USIN avec l’aide de sa petite fille

L’amour était dans l’air dans un hôpital de New York lorsque deux nouveaux parents se sont fiancés aux côtés de leur fille dans l’unité de soins intensifs néonatals.

Jeudi, Teon Kennedy a demandé à sa petite amie, Martine Drouillard, de l’épouser devant leur fille, Morgan, qui est à l’USIN depuis 10 mois après être née prématurément en avril. Le personnel de l’hôpital a aidé Kennedy à planifier la proposition parfaite juste avant la Saint-Valentin et a partagé l’histoire sur Instagram.

« La proposition parfaite: une surprise pour la Saint-Valentin à l’USIN », a déclaré l’hôpital sous-titré le clip romantique. «Au printemps 2020, Teon Kennedy avait de grands projets: il allait surprendre sa copine, Martine Drouillard, en la proposant à sa baby shower. Mais la vie a vite changé pour le couple. Comme la première vague de # COVID19 était bouleversante # NewYork, Martine a appris qu’elle devrait accoucher tôt en raison d’une pré-éclampsie et d’un grave syndrome HELLP. «

« Alors le 12 avril, à seulement 25 semaines, Martine a donné naissance à Morgan à @nypbrooklyn », a poursuivi l’hôpital. «Quelques semaines après sa naissance, Baby Morgan a été transférée à #NYP et @weillcornell pour subir plusieurs procédures pour son cerveau et ses poumons. … La petite combattante a gagné le surnom de« Reine de l’USIN ». Alors que le couple se rapprochait du personnel de l’USIN au cours des soins de leur bébé, Teon a élaboré un nouveau plan pour la proposition parfaite. «

Kennedy avait prévu de proposer à Drouillard à sa fête de naissance, mais quand elle a accouché tôt, ces plans ont été mis en attente alors qu’ils regardaient leur fille nouveau-née, qui pesait un peu plus d’une livre à la naissance, se battre pour sa vie. Maintenant que bébé Morgan a fait tant de progrès, Kennedy savait qu’il était temps de demander à sa mère de l’épouser.

Et il l’a fait avec l’aide du personnel de l’UNSI. Ensemble, ils ont décoré la salle, déroulé un tapis rouge pour Drouillard et organisé un appel vidéo Zoom pour que la famille et les amis du couple puissent regarder le grand événement. Kennedy a écrit une lettre d’amour à Martine que le personnel lui a lue à haute voix, et il a même acheté une robe pour sa petite fille avec le message: «Maman, veux-tu épouser papa?»

Le jour de la grande proposition, un médecin a amené Drouillard à l’hôpital sous le couvert d’une réunion importante pour laquelle elle devait se déguiser. Alors que Martine contournait le coin de la salle, elle fut accueillie par le tapis rouge qu’ils avaient aménagé pour elle parsemé de pétales de roses. Finalement, Kennedy a amené sa désormais fiancée dans la chambre de Morgan, s’est mis à genoux et a posé la question. Quand Martine a dit oui, le personnel et tous ceux qui regardaient se sont mis à applaudir.

«Je suis heureux, je suis excité, je suis surpris, je suis débordé», a déclaré Drouillard à NewYork-Presbyterian. «Je ne sais même pas comment décrire ce sentiment.»

En raison des restrictions relatives aux coronavirus, le jour de la proposition a été l’une des rares occasions où maman et papa ont été autorisés à rendre visite à Morgan en même temps. Mais ils espèrent que ce n’est que le début de leur temps ensemble en tant que famille de trois personnes.

«Forever vient juste de commencer», a déclaré Drouillard. «Nous avons un beau bébé. Nous allions toujours planifier un avenir et une famille pour nous, mais maintenant c’est officiel.