Essayez de l’écrire, car les rêves ont beaucoup à dire

Certaines personnes peuvent rêver et avoir une sensation étrange au réveil. Ils se souviennent de ce qu’ils ont rêvé et pendant la journée se rendent compte que quelque chose s’est passé comme ils l’avaient rêvé. La prémonition à travers les rêves existe, mais il n’est pas si simple de savoir ce qu’est une vision du futur et ce qui ne l’est pas. Pour cela, nous devons comprendre où va notre esprit pendant que nous dormons.

En plus du plan physique, où nous vivons et sommes incarnés, il y a le plan astral, où se trouvent les esprits non incarnés, et le plan mental, où toutes les idées et pensées existent. Lorsque nous dormons, notre esprit peut aller à la fois sur le plan astral et sur le plan mental et, par conséquent, nous voyons des choses qui peuvent être absurdes sur le plan physique, mais qui existent sur d’autres plans.

Dans les deux plans, nous pouvons voir des choses qui existent, mais qui ne se sont pas encore produites sur le plan physique, et ce serait une forme de prémonition. Certains d’entre eux peuvent se produire et d’autres peuvent même ne pas se manifester de manière apparente pour nous. Le défi est de comprendre ce que nous voyons dans les rêves et comment interpréter le message qui est donné.

L’inconscient travaille avec des symboles. Et quand nous dormons, nous n’avons accès qu’aux symboles qui sont montrés dans les rêves. Et rien n’est généralement littéral pour l’interprétation. Par exemple: quelqu’un qui rêve de mourir ne veut pas dire qu’il se réveillera et mourra. Mais cela peut être le symbole qu’un cycle de votre vie est sur le point de se terminer. Cela peut être un travail, un projet personnel, une relation ou toute autre chose qui doit faire de la place pour quelque chose de nouveau.

Un autre détail auquel nous devons prêter attention est la façon dont les symboles sont personnels. La même image qu’une personne rêve a une signification différente si une autre personne rêve de la même chose. C’est parce que l’inconscient utilise des symboles en fonction du bagage de vie de chacun. Donc, en tenant compte de tout cela, prédire l’avenir à travers les rêves est quelque chose qui nécessite beaucoup de travail et d’efforts pour interpréter les symboles.

Si vous êtes intéressé par ce type d’étude, recherchez des auteurs en psychologie et ésotériques qui ont étudié le sujet. Prenez l’habitude de dormir avec un cahier à côté de votre lit, pour noter vos rêves au réveil. Et, petit à petit, vous apprendrez à interpréter vos rêves et, qui sait, même à faire une prémonition importante à travers eux.