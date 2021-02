Essais pour sélectionner les jeunes JK pour le championnat national de tennis doux tenu à Srinagar

La Jammu and Kashmir Amateur Soft Tennis Association, en collaboration avec le J&K State Sports Council, a organisé des essais pour sélectionner les jeunes pour le championnat national de soft tennis qui se tiendra à Srinagar en mars. L’objectif est d’inciter de plus en plus de jeunes du Jammu-et-Cachemire à se lancer dans le sport et à promouvoir le sport du Soft Tennis dans la vallée du Cachemire.

Le tennis doux est similaire au tennis sur gazon, mais la balle est molle, contrairement au tennis sur gazon où la balle est dure. Les règles sont les mêmes pour les deux jeux. Les essais sont menés au centre d’activités multisports, au stade de Gindun à Rajbagh à Srinagar, sous la direction d’entraîneurs professionnels.

Mushtaq Ahmad Zargar, directeur du stade de Gindun, Srinagar a déclaré à l’ANI: « Soft Tennis a commencé il y a 2 ou 3 jours et les essais sont en cours. Ceci est mené par la Jammu and Kashmir Soft Tennis Association en collaboration avec le J&K State Sports Council. Le championnat de niveau doit avoir lieu en mars et la meilleure partie est qu’il aura lieu ici au Cachemire pour lequel des essais sont menés en continu depuis trois jours maintenant. Les garçons qui marqueront les premières places seront sélectionnés pour le national. Enfants aussi jeunes étant donné que 12 et 13 ans participent pour la première fois aux essais. La Soft Tennis Association a cette fois amené des enfants de la base. » Un joueur venu participer aux essais a déclaré que différents joueurs de divers districts du Jammu-et-Cachemire étaient venus participer. Beaucoup sont venus de régions lointaines juste pour voir comment ce sport est pratiqué afin de pouvoir participer au prochain championnat. Peu de gens connaissent ce sport intéressant.

Elle a dit que ce sport est nouveau au Cachemire et que la tenue de ce championnat est un bon effort pour promouvoir et faire connaître ce sport dans la vallée. Un autre joueur a déclaré à l’ANI qu’avec ces essais, plus de jeunes s’intéresseront au sport et que les chances de jouer au niveau national et de remporter des médailles augmenteront également.

« C’est un bon pas de l’administration. Cela donne aux jeunes du Jammu-et-Cachemire l’occasion d’apprendre et de pratiquer ce sport et de représenter le Cachemire au niveau national. Cela donnera également une plate-forme aux sportifs de la vallée pour montrer leur Bien que la compétition soit rude, l’ambiance y est positive avec tant de joueurs talentueux venant participer aux essais sous la supervision d’entraîneurs expérimentés », a déclaré Arif Farooq, un autre joueur. (ANI)

