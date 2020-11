Essai gratuit d’un mois: ABCMouse enseigne et divertit les enfants

Avec de nombreux enfants aux États-Unis et dans d’autres pays coincés à la maison pour un apprentissage virtuel… il peut être difficile de travailler et d’empêcher leur cerveau de se transformer en bouillie en regardant la télévision toute la journée. ABCMouse est une façon de garder vos petits occupés, sans culpabilité.

ABCMouse est une ressource éducative pour les enfants de 2 à 8 ans et couvre la lecture, les mathématiques, les sciences et l’art. Il fonctionne à l’aide d’un navigateur sur un PC ou un Mac, mais est également disponible en tant qu’application sur les tablettes iPad et Android.

À l’heure actuelle, le site propose un essai gratuit de 30 jours, sans obligation de continuer après la fin du mois.

Il y a plus de 9 000 activités, y compris des livres, des vidéos d’apprentissage, des chansons, des puzzles, des activités artistiques et des imprimables dans chaque sujet. Il existe également un programme de lecture pour amener les enfants à apprendre les bases à un jeune âge.

Une fois que vous vous êtes inscrit à l’essai gratuit d’un mois, la « souris ABC » vous accueille pour vous aider à démarrer.

ABCMouse – 1 mois gratuit! L’essai d’un mois vous donne accès à l’ensemble des 9 000 activités du site éducatif en lecture, sciences, mathématiques et art. Gardez votre enfant occupé et apprenez pendant que nous sommes tous coincés à l’intérieur.

Voir l’offre

Votre enfant peut commencer en classe et utiliser les boutons sujet / activité en haut de la page pour décider quel sujet explorer. Il ou elle peut faire une excursion au zoo ou à la ferme, par exemple, et effectuer des activités connexes. Vous pouvez également cliquer sur une carte utile qui montre différents «endroits» où les enfants peuvent aller pour leur apprentissage: le parcours d’apprentissage (avec des leçons intégrées), les bases (compétences fondamentales), le zoo ou la ferme (pour les activités animales), la bibliothèque , L’école et même la «chambre» de votre enfant.

Le parcours d’apprentissage semble être un excellent moyen de se mettre en place car il crée une série de leçons pour le niveau et l’âge de votre enfant, avec des niveaux en: bambin, pré-maternelle, maternelle, première et deuxième année. Lorsque votre enfant termine les leçons au niveau sélectionné, il passe au niveau suivant. Le programme recommande à votre enfant de terminer une leçon chaque fois qu’il se connecte à abcmouse.com.

Normalement, ABCMouse coûte 9,95 € par mois, mais il existe actuellement une réduction de 49% sur une offre d’abonnement annuel, donc si vous aimez ce que vous voyez pendant l’essai gratuit, vous pouvez y accéder pendant une année complète pour seulement 59,95 €.

Nous ne savons pas encore combien de temps les écoles seront fermées, donc cela pourrait être une bonne affaire pour garder les jeunes esprits actifs et aiguisés.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.