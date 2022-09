Esprits Criminels : Évolution : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

La série dramatique policière acclamée par la critique et séminale avec un grand développement de personnage, de la passion et de l’innovation, Esprits criminels a terminé sa course de 15 saisons en 2020. Ou l’a-t-il fait? Paramount + a officiellement annoncé qu’un redémarrage était en cours en février de l’année dernière, et maintenant, nous avons des détails passionnants et spécifiques à attendre concernant l’avenir de l’émission.





Avec quelques membres de la distribution de retour, de nouveaux antagonistes, un nouveau titre et une toute nouvelle perspective, le spectacle, intitulé Esprits Criminels : Évolution, s’annonce comme un digne ajout à la série bien-aimée. Bien que, malheureusement, certains personnages préférés des fans ne reviendront pas à la saison de streaming remaniée, ce n’est pas en décalage avec la série, et les fans attendent toujours avec impatience le monde de la suite de l’unité d’analyse comportementale (BAU).

FILM VIDÉO DU JOUR

Célèbre pour sa plongée révolutionnaire et approfondie dans certaines des fictions les plus troublantes, bien que certainement basée sur des cas réels, des crimes et leurs auteurs, la longue série a été immédiatement manquée après sa conclusion. Paramount a commandé une série de 10 épisodes pour la première saison du redémarrage. Voici ce que nous savons jusqu’à présent Esprits Criminels : Évolution!





Esprits Criminels : Évolution : L’intrigue

SCS

Alors qu’est-ce qui va Esprits criminels être environ maintenant qu’il est redémarré? Plus particulièrement, la série de 10 épisodes de l’émission sera dans un format différent de la série originale, plus anthologique. Au lieu que chaque épisode explore un cas et une intrigue relativement autonomes, un nombre défini de cas s’étendra sur les dix épisodes, sans parvenir à une conclusion avant la finale du dixième épisode. Ce changement est beaucoup plus conforme à la plupart des séries en streaming de nos jours, nous ne sommes donc pas trop surpris de cette mise à jour.

La mise à jour la plus importante concernant le redémarrage est qu’il a un nouveau titre qui va avec : Esprits Criminels : Évolution. Nous nous attendons à ce que la série ait évolué de façon spectaculaire dans l’intrigue et le développement des personnages. Le nouveau format, plus approfondi, laissera certainement libre cours à l’émission pour explorer son évolution et le sens derrière ces différentes décisions créatives.

Esprits Criminels : Évolution : Le casting

Paramount+

Alors que Esprits criminels fait peau neuve, il y a plusieurs acteurs de retour de la série la saison dernière. Plus particulièrement, Joe Mantegna reprendra son personnage de play-boy brûlant mais torturé de David Rossi. Dans la série, il est un écrivain populaire et ancien analyste du comportement chez Quantico qui est ramené au BAU pour terminer ce qu’il a commencé et résoudre les problèmes qu’il estime avoir laissés derrière lui.

Rossi a souvent apporté un contraste et une opposition à la série en tant qu’ancien agent spécial plus extraverti et parfois arrogant, contrairement à ses collègues. Mantegna a partagé une photo de lui dans le nouvel ensemble en construction de Esprits Criminels : Évolution. Le personnage d’Emily Prentiss, joué par Paget Brewster, revient également pour le redémarrage. Prentiss, en tant que personnage ayant des liens et des connaissances internationales, a apporté quelque chose d’unique à la gamme de personnages, et de nombreuses intrigues sont venues avec sa course dans la série. C’est un personnage fort que les fans sont ravis de voir revenir pour le redémarrage.

Jennifer « JJ » Jareau, jouée par l’actrice AJ Cook, reviendra également pour reprendre son rôle d’ancienne BAU et de liaison avec les médias et d’éventuelle responsable du Pentagone. Elle est mariée à un détective de la Nouvelle-Orléans et mère de deux enfants, qui sont interprétés par ses vrais fils. Kristen Vangsness reprendra l’excentrique Penelope Garcia, une ancienne hacker et maintenant analyste technique pour l’équipe. Aisha Tyler reviendra en tant que Tara Lewis, une psychologue médico-légale qui était à l’origine un remplaçant temporaire du personnage mais est devenue une série régulière dans la saison 11. Enfin, Adam Rodriquez reviendra en tant que Luke Alvez.

Certains nouveaux visages auxquels nous pouvons nous attendre sont Zach Gilford, de Les lumières du vendredi soir et la messe de minuit, et bientôt l’infâme de Netflix La chute de la maison Usher, en tant qu’invité récurrent nommé Elias Voit, un « analyste des opérations pour une entreprise mondiale de cybersécurité qui a un côté sombre et une obsession pour la mort ». Ce nouvel antagoniste est présenté comme le méchant le plus dangereux de la série à ce jour, nous avons donc hâte de voir l’interprétation de Gilford de ce nouveau personnage menaçant.

SCS

Il n’y a pas de date de sortie pour Esprits Criminels : Évolution, bien que le studio ait offert un premier aperçu. Certains craignent que le redémarrage n’efface l’importance de la série originale de 15 saisons, mais on peut très probablement faire confiance à Paramount + pour continuer l’héritage durable de l’émission d’une manière qui honore ce que l’émission a fait pour les téléspectateurs, et qui explore la pertinence culturelle et sociale plus récemment moderne de la série.

Nous avons hâte de voir le tournage de cette série se terminer et éventuellement de commencer à diffuser sur Paramount+ !