eSports : la France décide de changer les termes, les changements volumineux en un coup d’œil

Quand il s’agit de votre propre langue, en France regardait souvent de plus près. Un exemple est celui qui existe depuis 1994 quota radio, qui oblige les radios françaises à diffuser un certain pourcentage de musique européenne et, en particulier, française. Maintenant c’est toi eSports au collier rhétorique.

Ainsi certains termes de la zone de jeu maintenant officiellement remplacé par des alternatives françaises. Ceux-ci devraient désormais avec de nouveaux lois et déclarations gouvernementales être utilisé, mais aussi dans cours d’école entrer en service.

L’eSport devient jeu vidéo de compétition

Comme le rapporte le Guardian, selon le gouvernement, les changements devraient communication plus facile activer. Les anglicismes ne s’intègrent donc pas si bien dans la mélodie du discours français. Après avoir recherché qu’aucune alternative française n’existait, la décision a été prise de faire nos propres traductions.

Les termes suivants ont été définis :

eSports : jeu vidéo de compétition

: jeu vidéo de compétition jeu en nuage : jeu vidéo en nuage

: jeu vidéo en nuage banderoles : joueur-animateur en direct

: joueur-animateur en direct programmeur: joueur professionnel

Les termes sont un peu plus encombrants, mais devraient être utilisés principalement par des personnes qui n’ont que peu ou rien à voir avec les jeux. meilleur compréhension des soucis. Dans déclarations gouvernementales et textes juridiques les nouveaux termes remplaceront les termes anglais. Aussi Enseignants sont encouragés à se rabattre sur les nouvelles formulations en classe, ainsi documentations en français.

Pratiquement aucun changement dans l’utilisation de la langue

Il sera intéressant de voir dans quelle mesure Médias français régler les conditions à l’avenir. Bien sûr, ils sont toujours là formulations anglaises à l’usage, le reportage s’adresse bien entendu également à un public susceptible de connaître les anglicismes.

En Allemagne, comme dans la plupart des autres pays, les termes anglais sont normalisés. En France aussi, peu de choses vont changer en fait. banderoles, Stars de l’eSport et tout le monde peut bien sûr continuer à utiliser les termes anglais, il s’agit plutôt d’une ligne directrice et d’une spécification pour les occasions officielles.

Qu’est ce que tu penses de ça? Pensez-vous qu’en Allemagne, nous avons également besoin de nos propres termes pour les sujets de jeu et avez-vous des suggestions ? Écoutons vos idées dans les commentaires !