Espeon dans Pokemon Unite: quelles sont ses capacités et comment l’obtenir gratuitement

Le jeu vidéo du genre MOBA de la populaire franchise de Nintendo continue d’apporter du nouveau contenu même après une longue période d’absence, eh bien »pokémon unir » accueille Espeon, l’évolution de type psychique d’Eevee introduite dans la deuxième génération de Pokémon. Le nouveau personnage est maintenant disponible dans le jeu et peut être entièrement gagné en suivant une série de défis à relever en jouant des matchs de »Pokémon Unite ».

Espeon rejoint la grande liste de Pokémon que « Unite » a déjà, Dragonite et Azumarill étant les derniers personnages à rejoindre le jeu pour smartphone. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, ce Pokémon aura des attaques à longue distance, comme d’autres qui se spécialisent également dans les tirs d’adresse tels que Gardevoir, Venusaur et Pikachu, étant un bon allié pour accompagner d’autres personnages de type tank, étant une option totalement viable pour une stratégie de positionnement et de dégâts continus.

Les spécifications d’Espeon dans « Pokemon Unite » sont les suivantes :

Attaquant à longue distance.

Difficulté de prise en main : faible.

Évoli évolue en Espeon au niveau 4.

Compétences

Offensif : 4 étoiles

Endurance : 2 étoiles

Agilité : 1,5 étoiles

Annotation : 2 étoiles

Assistance : 3 étoiles

Comme les autres Pokémon, vous pouvez acheter la licence pour jouer avec Espeon, mais en raison de son arrivée, vous pouvez obtenir Espeon gratuitement si vous entrez »Pokemon Unite » et obtenez 2000 points de mission, dans une série de défis qui seront disponibles jusqu’au dimanche 12 juin 2022.

Créé par Compagnie Pokémon et les studios TiMi de Jeux Tencent »Pokémon Unite » appartient au genre de stratégie de combat en équipe, étant totalement gratuit et ayant une connexion multiplateforme pour Nintendo Switch et les appareils mobiles.

Dans ce jeu, les joueurs doivent s’affronter dans des combats d’équipe de 5 contre 5, où ils devront accumuler des points dans une sorte de paniers qui se trouvent à l’intérieur de la carte. Pour obtenir les points, les joueurs devront contrôler un Pokémon pour attraper des Pokémon sauvages, monter de niveau, évoluer et vaincre leurs adversaires, afin de « marquer » pour obtenir plus de points que leurs rivaux.